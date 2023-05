Vale Roth pidió consejos para la música que pondrá durante el parto: “Una media satánica para pujar fuerte ¿no?”

Vale Roth, está próxima a dar a luz a su hija en cuatro o cinco semanas. A través de sus redes sociales, le pidió a sus seguidores que la ayuden a decidir sobre un tema muy importante: la música que tendrá en su parto.

“Quiero hacer una lista de Spotify para el parto, pero no sé, quiero hacer dos, una media satánica para pujar fuerte ¿no? Y otra para relajarme”, confesó Vale Roth. “Hay unas con las que hago cardio que me prenden para el gimnasio cuando entreno. Igual estaría bueno”, agregó.

[ LEE TAMBIÉN: Vale Roth publica bonitas fotos enseñando cuánto ha crecido su pancita con el embarazo ]

Al estar en la recta final de su embarazo, la exyingo recientemente ha sufrido varios dolores que no había sentido antes, según continuó contando a sus seguidores.

Cuando le preguntaron si le tenía miedo al parto, Roth respondió: “Miedo no, es que si estás todo el rato ‘me va a doler, me va a doler’ te va a doler o te va a doler un poco más. Entonces, trato de no pensar mucho”.

Respecto a la fecha de parto, Roth comentó que “si llego a término sería la primera semana de junio, si es que llego a las 40 semanas”.