3 detalles ocultos detrás del vestuario de ‘Queen Charlotte’: afirman que superó a ‘Bridgerton’

‘Queen Charlotte’, la precuela de Bridgerton por fin se estrenó y aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta en la que podamos disfrutar de una nueva temporada de esta última, no podemos evitar notar algunos de los detalles que envuelven el vestuario del spin off de la serie que ha producido Shonda Rhimes, quien también tiene la batuta de ‘Grey’s Anatomy’.

Es así que, la afamada productora Shonda Rhimes, ya nos sumergió en la historia de la Reina Carlota y su historia de amor con el Rey Jorge, vemos como estos jóvenes personajes evolucionan y con ellos sus sentimientos.

Queen Charlotte Cortesía Netflix: Queen Charlotte (LIAM DANIEL/NETFLIX)

La verdad detrás de ‘Queen Charlotte’

Pese a que esta historia es solo ficción, sus personajes existieron en la vida real, si bien, sus características físicas no eran exactamente las mismas a las figuras históricas, si lo fue parte de las vivencias plasmadas en ‘Queen Charlotte’, como afición por los chismes de la corte y el involucramiento que tiene en la temporada de emparejamiento, además que disfrutaba de escuchar y difundir secretos de la nobleza.

Además, pese a las ideologías de la época, ‘Queen Charlotte’ retrata a una reina con raíces africanas. Si bien, esto puede resultar alejado de la realidad, lo cierto es que algunos historiadores cuentan que ella sí tenía rasgos que fueron retratados por Sir Allan Ramsay, quien, se afirma, por el historiador Mario Valdés, fue un activista contra la esclavitud.

Los detalles ocultos del vestuario de ‘Queen Charlotte’ la precuela de Bridgerton

Contado por los propios protagonistas, India Amarteifio y Corey Mylchreest, compartieron algunos secretos muy bien escondidos del vestuario que utilizaron para personificar a la Reina Charlotte y el Rey Jorge, comentando, sorpresivamente, que, sus looks no llevaban tanto tiempo como parece.

Y es que, aunque su público, puede deleitar su ojo con pomposos vestidos llenos de capas, bordados y enormes tocados para los peinados, la realidad es que en el caso de India Amarteifio comentó en una entrevista a BioBio Chile: “Para mí era alrededor de una hora o una hora con 15 minutos para que arreglaran mi cabello, lo que en verdad es bastante corto”.

Por otro lado, Corey Mylchreest confesó que la decisión de cortarse el pelo antes de comenzar en la producción repercutió en su personaje, por lo que tenía que visitar al peluquero por 90 minutos para hacerse un corte cada semana porque en las filmaciones, el poco crecimiento que tenía provocada una gran diferencia. Él solo tardaba una hora en estar listo.

Fue el propio diseñador de cabello y maquillaje quien habría explicado a The Hollywood Reporter, la importancia que tenía para ellos el peinado, destacando su naturalidad y dejando en un segundo plano las pelucas, retando las costumbres de los altos mandos de esa época. “La reina Charlotte no viene como una gran personalidad con estas pelucas grandes. Comienza con su cabello natural. Queríamos mostrar el afro y su belleza”. Comentó Nic Collins.

Un homenaje a la ‘Casa Tudor’

Las diseñadoras a cargo del vestuario de ‘Queen Charlotte’, Lyn Paolo y Laura Freco contaron algunos de los detalles que quisieron plasmar en los looks del spin-off de la serie, entre ellos un homenaje a la Casa Tudor incluyendo motivos de las piezas que se veían en la Inglaterra del Siglo XV.

Fue así que, las gemas que son vistas en la serie plasman estos hechos históricos, como que el Rey Jorge utilizaba la rosa Tudor y la de Yorkshire con una hiedra bordada en su traje de bodas, misma que se encontraba en el vestido de Charlotte, cuando se vio obligada a usar una pieza de origen británico.

Esto más tarde se ve reflejado en Bridgerton, cuando la Reina Charlotte asume el papel como la cabeza de la realeza, mostrando su empoderamiento a través de un vestido traído de Alemania.

Un guiño a María Antonieta

El primer capítulo nos introduce a la historia de una joven Charlotte, quien ocupa un look con aires de María Antonieta, muy parecida al retrato de Sofía Coppola, incluyendo un vestido con diversos tintes y texturas en colores azules, incluyendo incrustaciones de gemas, en este caso zafiros pegados al pecho y aludiendo a los huesos de ballena que en el Siglo XVIII daban rigidez, terminando con el toque final de un sombrero muy parecido al que empleó Kirsten Dunst en 2006 cuando personificó a la Reina Consorte de Francia.