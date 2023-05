Angelique Boyer no es mamá pero así ha sido su complicidad con sus ‘hijos’ ficticios

Angelique Boyer siempre se ha mantenido firme con la idea de no querer hijos, algo que ha hecho que constantemente sea cuestionada. Eso sí, ella siempre ha dicho que respeta las decisiones de otras mujeres y que no descarta por completo el ser mamá en algún momento. Cabe destacar que la actriz ha estado en una relación con Sebastián Rulli desde hace 8 años pero a la fecha no hay planes de boda ni de ser papás pues ambos están enfocados en sus proyectos y en fortalecerse como pareja.

En los últimos meses Angelique ha enfrentado uno de los retos más grandes gracias a la telenovela ‘El amor invencible’, en la que ha tenido la oportunidad de probar las mieles de la maternidad.

No, Angelique no tiene hijos propios pero la producción de Juan Osorio la ha acercado a las emociones de una madre.

Angelique Boyer 'El amor invencible' fue uno de los retos más grandes para la actriz (Instagram)

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, reconoció la actriz. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”, reveló durante el evento de lanzamiento de la telenovela hace unos meses.

En la historia, Angelique interpreta a Leona, una mujer a quien le arrebataron a sus hijos mellizos cuando nacieron. Desde entonces, ha luchado por encontrarlos y recuperar el tiempo perdido, enfrentándose a intrigas y arriesgándolo todo.

Angelique Boyer La actriz tuvo la oportunidad de ser mamá en 'El amor invencible' (Instagram @elamorinvencible)

Los mellizos ‘Ana Julia’ y ‘Benjamín’ son interpretados por Isabella Tena y Emiliano González respectivamente. Ambos conforman el elenco juvenil que también ha conquistado a los fans de la telenovela.

La relación de Angelique Boyer con sus hijos ficticios

Angelique no ha querido hijos propios pues tiene otros objetivos en la vida que no tienen que ver con la maternidad sin embargo, la complicidad que tiene con Isabella Tena y Emiliano González ha demostrado que sería la mejor mamá.

El amor invencible Angelique Boyer interpreta a Leona (Instagram)

A través de sus redes sociales, los actores han compartido los momentos más divertidos detrás de escena en donde se ve la gran química que tienen.

Tanto en pantalla como fuera de las cámaras, los tres se han convertido en una familia. Muchos incluso han señalado el gran parecido de Isabella Tena con Angelique.

Angelique Boyer La actriz tuvo la oportunidad de interpretar a una mamá en 'El amor invencible' (Instagram)

“No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer en la presentación oficial, según People.

En una entrevista con el programa Hoy, Isabella (Ana Julia), reveló cómo ha sido su relación con Angelique y el impacto que ha tenido en ella. “Trabajar con Angelique es increíble, es una linda, preciosa, la amo. Le he aprendido muchísimas cosas en este proyecto (...) Es algo curioso cuando la vi estaba muy nerviosa, es mi reina la amo. Ella llegó saludando a todo el mundo y me dio mucha seguridad”, confesó la joven actriz.

Angelique Boyer En 'El amor invencible', Leona lucha por recuperar a sus hijos (Instagram)

Angelique también ha estado encargada de armar las mejores fiestas en los foros de grabación y Emiliano González ha sido su gran cómplice.

En un video compartido por la actriz en sus historias de Instagram hace unos meses, mostró un divertido momento en el que baila con su “hijo” el tema Suavecito de Laura León.