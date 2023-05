Asi es la vida de Çağatay Ulusoy, el galán turco de ‘El sastre’ que arrasa en Netflix

En los últimos años, Netflix ha apostado por incluir en su catálogo series internacionales con las que ha roto la barrera del idioma. Desde los dramas coreanos hasta las producciones turcas, la plataforma ha demostrado que hay muchas historias que contar desde otros rincones del mundo y que sin duda atraparán a la audiencia.

Es así como la serie turca ‘El sastre’ ha ocupado los primeros lugares de popularidad, con una trama llena de intriga, romance y drama.

Çağatay Ulusoy 'El sastre' es la serie turca que está arrasando en Netflix (Netflix)

“Un famoso sastre empieza a coser un vestido de novia para la prometida de su mejor amigo, pero los tres tienen oscuros secretos que pronto harán tambalear sus vidas”, reza la sinopsis de la serie.

Esta serie cuyo título original en turco es Terzi, es dirigida por Cem Karcı y sigue a Peyami (interpretado por Çağatay Ulusoy), un joven sastre que debe lidiar con un gran secreto tras la muerte de su abuelo. Este se convierte en el centro de su vida en Estambul y debe protegerlo sin que nadie descubra la verdad.

Çağatay Ulusoy 'El sastre' es la serie turca que está arrasando en Netflix (Netflix)

Al mismo tiempo, Esvet (interpretada por Şifanur Gül) una joven que huye de una relación abusiva con Dimitri (interpretado por Salih Bademci), hace una misteriosa aparición en la vida de Peyami y Mustafa (interpretado por Olgun Şimşek), con sus propios secretos que ocultar.

El talentoso elenco también incluye a Ece Sükan (Suzi), Zeynep Özyurt Tarhan (İrini), M urat Kilic (Faruk), C elile Toyon (Sülün Hatun), V edat Erincin (Ari) y L ila Gürmen (Lia).

Cabe destacar que la serie está basada en una novela llamada Hayata Do, escrita por Gülseren Budayıcıoğlu, una autora muy respetada y admirada en Turquía que es también guionista de programas de televisión muy exitosos en su país.

Çağatay Ulusoy 'El sastre' es la serie turca que está arrasando en Netflix

Quién es Çağatay Ulusoy

El protagonista de ‘El sastre’ ha llamado la atención por su gran talento histriónico pero también por su carisma y galanura.

Actualmente es considerado como uno de los actores más atractivos de su país, al grado que también se ha dedicado al modelaje. Tiene 33 años y comenzó su carrera actoral en la serie de televisión Adını Feriha Koydum (2011–2012).

Çağatay Ulusoy El protagonista de 'El sastre' posó para la revista Elle Man (Instagram)

Desde entonces, ha tenido otros papeles principales en proyectos como Medcezir (2013-2015), İçerde y The Protector, también de Netflix y con la que saltó a la fama internacional.

Ulusoy ha recibido varios premios, incluidos el premio Golden Butterfly, los premios de estilo Elle, GQ Man of the Year Turkey y GQ Middle East Television Star of the year.

Çağatay Ulusoy El actor turco ha sido portada para importantes revista (Instagram)

Su padre es de ascendencia búlgara y su madre de ascendencia bosnia pero migraron a Turquía donde Çağatay creció.

En sus fotografías siempre derrocha un gran estilo y hace alarde de su personalidad magnética con la que roba suspiros de fans alrededor del mundo.

Çağatay Ulusoy ASí es la vida del protagonista de 'El Sastre' (Instagram)

El actor siempre fue impulsado por sus padres a involucrarse en los deportes por lo que es común ver en sus redes sociales que comparta fotografía en las que aparece practicando deportes extremos.

Çağatay Ulusoy El actor es amante de los deportes extremos (Instagram)

Ya sea en tierra o mar, el actor turco no pierde la oportunidad de intentar nuevas actividades que lo pongan a prueba.

Çağatay Ulusoy Así es la vida del actor Çağatay Ulusoy (Instagram)

Aunque también es amante del arte.