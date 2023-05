Aunque Tom Cruise le envió flores, Shakira tiene cita con guapo piloto de Fórmula 1: “harían linda pareja”

(Gareth Cattermole / Matias J. Ocner, AP, ASSOCIATED PRESS/Getty Images / AP)

El pasado domingo 7 de mayo se realizó la carrera del Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, pero lo que más llamó la atención fueron las celebridades que asistieron, entre las que estuvo Shakira.

La colombiana se robó las miradas con su belleza y su sexy look, y estuvo acompañada de grandes famosos como Tom Cruise, Will I Am y el Director creativo de Burberry, Riccardo Tisci.

La cantante no solo dejó en shock a los fans, también a los propios famosos, incluyendo a Tom Cruise, quien al parecer quedó flechado y estaría muy interesado en ella.

Tom Cruise le mandó flores a Shakira, pero ella se muestra interesado en otro galán

Según el medio estadounidense, Page Six, Tom Cruise quedó flechado de Shakira y hasta le mandó flores.

“ Él está extremadamente interesado en buscarla”, dijo el portal, dejando claro que está listo para tener muchos detalles con ella y conquistarla.

Sin embargo, Shakira fue captada saliendo y cenando con el guapo piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton recientemente.

A través de un video en las redes se ve a Shakira llegando al restaurante Cipriani para su cita con Hamilton, quien es 8 años menor que ella.

La colombiana se veía muy feliz, y hermosa con un vestido negro muy elegante con escote en la parte de atrás y el cabello suelto con ondas.

Esto ha emocionado a sus fans, pues aseguran que harían una linda pareja y es mejor partido que Piqué, e incluso que Tom Cruise, a quien muchos consideran tóxico debido a su religión.

“Este sí es el bueno mi Shaki”, “aww harían linda pareja, esto si es pasar de un Cassio a Rólex”, “wow ese es el que te conviene Shaki”, “viste como la vida te sonríe en Miami y sin Piqué que bien verte tan feliz”, y “a ella le llueven los pretendientes, es hermosa”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Hasta ahora, Shakira se ha mostrado feliz como nunca en su nueva vida en Miami con sus hijos y su familia, y sin duda, está viviendo su mejor momento.