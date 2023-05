“Demasiado adorable”: El personaje de“Como la vida misma” que robó corazones de televidentes

Este martes fue el estreno de la nueva teleserie vespertina de Mega “Como la vida misma”, protagonizada por Sigrid Alegría y Diego Muñoz. Sin embargo, fue otro personaje el que se robó los corazones de los televidenes, según recoge Página 7.

El favorito de la audiencia es Benjamín, que en la ficción es el hijos de los personajes que interpretan Ingrid Cruz y Daniel Muñoz, y es encarnado por el pequeño Alexander Tobar.

En el primer episodio de la producción dramática se pudo apreciar la compleja relación que vive con su madre, pues el carácter exitoso y trabajólico de ella le impide que compartan momentos importantes en la vida del menor.

Captura de "Como la vida misma"

En la historia relatada este martes, Octavia (Ingrid Cruz) prometió pasar el fin de semana con Benjamín, pero debido a un viaje de trabajo programado a última hora cancelo el paseo con su hijo, lo cual significó una profunda desilusión en el niño.

“¿Por qué la mamá no me quiere? ¿Por qué no le gusta estar conmigo? Se supone que si me quiere, se las arreglaría para hacerlo”, le plantea desconsolado a su papá.

La actuación del niño provocó mucha ternura en los televidentes, quienes expresaron su deseo de abrazarlo por la tristeza vivida por el pequeño en la historia.

Además, resaltaron el muy buen nivel de actuación de Alexander Tobar pese a su corta edad. Así lo expresaron en redes sociales.

