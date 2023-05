Dionne Warwick en Chile: Tía de Whitney Houston se presenta este domingo en Santiago

La reconocida cantante estadounidense Dionne Warwick se presentará en Chile, en el Centro de Eventos Metropolitan (ex Casa Piedra) el próximo domingo 14 de mayo, en un espectáculo que promete ser el mejor panorama para celebrar el Día de la Madre.

Conocida como “La Voz Inmortal”, Dionne Warwick es una leyenda de la música, con una carrera de más de cinco décadas y más de 75 éxitos en las listas de Billboard. En su espectáculo “She’s Back: One Last Time”, la cantante se despide de Chile con una selección de sus canciones más conocidas, incluyendo éxitos como “Walk on By”, “I Say a Little Prayer”, “Do You Know the Way to San Jose” y muchas más.

Las entradas para el espectáculo están a la venta a través de TICKETMASTER, en el link https://www.ticketmaster.cl/event/dionne-warwick---shes-back-one-last-time-metropolitan

Desde la productora que la trae a Chile, aseguran que esta es una oportunidad ideal para disfrutar de una noche inolvidable junto a una de las más grandes voces de la música en el día de la madre.

