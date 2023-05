Escándalo en el Festival de Viña del Mar: productores acusan prácticas irregulares y corrupción en organización

A través de un extenso reportaje publicado por Interferencia, la periodista Laura Landaeta, dio a conocer las declaraciones de doce productores relacionados con el espectáculo y con el mismo Festival de Viña del Mar, que es el evento artístico más importante del país. En él, la misma reportera del Caso Relojes, relata casos irregulares durante la producción del certamen.

“Por años hemos callado, pero ya es tiempo de que se sepa la verdad”, dice uno de los más importantes productores de la industria de la entretención chilena.

Este mismo productor precisa que el festival actualmente está cooptado por un duopolio conformado por la productora Bizarro y tradicionales ejecutivos de TVN.

Acusaciones contra Bizarro

Lo primero mencionado en la investigación es que la productora Bizarro, que pertenece a Peter Hiller, y a Alfredo Alonso, tiene la concesión del Movistar Arena y desde el año 2019, es la productora exclusiva a cargo del festival de Viña del Mar.

“Es tanto el descaro de Bizarro que este año en los contratos del Festival incorporaron una cláusula que estipulaba que cada artista que se presente en Viña queda representado por ellos durante todo el año”, aseguró un productor de la competencia.

En tanto, otro productor precisa que “si no ayudas a Viña entregándole a tu artista a Bizarro, después resulta que, en tus eventos del año, no hay fechas para ti”.

Agregando que “el Movistar es el único recinto grande que podemos utilizar en invierno y quedar fuera de la parrilla de eventos es impensado, entonces, terminamos cediéndoles a nuestros artistas por obligación”.

Esta situación explica por qué el evento veraniego no ha dado el ancho en los últimos años, pues los productores de eventos colaboran con Viña, pero no entregan a sus principales artistas. Por ejemplo, este año Chayanne y Alejandro Sanz no se presentaron en el Festival, pero sí lo hicieron en Santiago en fechas cercanas al certamen.