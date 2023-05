Escándalo en la pista de baile: Quedó la grande en “Aquí se baila” y seis parejas pasaron a la eliminación

Este martes 9 de mayo, en el último capítulo de la semana de “Aquí se baila”, la deliberación después de un empate dejó la embarrada en el programa, el cual terminó con seis parejas en peligro de eliminación.

En la edición del lunes se presentó un cambio de modalidad en el programa de baile, en el cual se conformaron dos grupos que competían entre sí, comandados por Kike Fáundez y Tomás González. El equipo que perdía se iría completo a eliminación.

Al terminar el capítulo de este martes, se vivió un empate por lo que los jurados afirmaron que cada capitán debía escoger a una pareja de su equipo para que fuera a eliminación, Fáundez fue consultado primero y se negó a esto, lo que fue seguido por González. Debido a esto, la decisión de quién terminaba yendo a eliminación, quedó en las manos del jurado.

A modo de castigo por ser el primero en oponerse a esta norma, el equipo de Kike Fáundez terminó pasando a la eliminación. Esto generó una acalorada discusión en el estudio de “Aquí se baila”. Los integrantes de dicho equipo alegaron que esto se trataba de una injusticia y arbitrariedad de parte del jurado.

Sin embargo, la decisión fue tomada y alguien de ese equipo tendrá que abandonar la competencia.

“Nunca estuve tan enojado...”

En conversación con Las Últimas Noticias, los implicados entregaron su versión de lo sucedido, partiendo por Kike Fáundez, quien señaló que la decisión con Tomás fue un acuerdo de caballeros y lo mantuvieron hasta el final. “Pensé que la decisión del jurado iba a ser: ‘como los capitanes no quieren mandar a nadie, mandemos a ellos dos a la batalla final’, pero no fue lo que esperaba”, afirmó.

El bailarín aseguró que no fue la decisión lo que le molestó, ya que es parte del juego, sino cómo ésta fue tomada. “Sergio Lagos me pregunta primero, es obvio que voy a responder primero, yo contesté y en base a eso perdí. No estoy de acuerdo y exploté”, agregó Faúndez.

El miembro del jurado Neilas Katinas aseguró al medio que “la discusión duró 15 minutos (...) Kike flipó (se volvió loco), no le gustó y quedó un poco la embarrada. Karen se enfadó muchísimo; yo, también”. El lituano afirmó que les pidieron que decidieran por ellos, y cuando lo hicieron, no les pareció.

“Es la discusión más fuerte que me tocó en todos estos años de jurado en muchos programas, y sin ninguna razón clara (...) nunca estuve tan enojado como esta vez, pero la Maestra (Connolly) estaba on-fire, casi salió del set”, continuó el jurado.