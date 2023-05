Georgina presume foto con su cuñada y termina con “enemistad”, pero dicen que Cristiano la “obligó” por esto

Georgina Rodríguez es una de las modelos más famosas y exitosas, pero también de las más polémicas, recibiendo críticas por miles de razones.

Ya sea por su relación con Cristiano, los lujos que presume en redes, o su crianza, la famosa ha sabido enfrentar las críticas y no dejar que la afecten.

Una de las más grandes polémicas que ha enfrentado la famosa es que tiene una mala relación con la familia de Cristiano Ronaldo, especialmente con su madre Dolores y sus hermanas Katia y Elma.

Sin embargo, recientemente, la famosa quiso terminar con los rumores, compartiendo una hermosa imagen familiar con la hermana de Cristiano, pero solo generó más críticas.

La foto de Georgina Rodríguez con su cuñada con la que quiere terminar con rumores de ruptura

Georgina Rodríguez publicó en sus historias de Instagram una hermosa foto familiar con su cuñada, la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro.

En la imagen se ve a Georgina con sus tres hijos Alana, Mateo y Eva María, y la hermana de Cristiano, quien abraza a sus sobrinos, todos muy felices y sonrientes.

Con esta foto, la modelo quiso dejar claro que se llevan bien y no hay ninguna enemistad entre ellos, pero muchos la criticaron, pues aseguran que solo está aparentando, y hasta aseguran que Cristiano la “obligó” para seguir con la relación.

“Lo que es el interés jaja, por el dinero hace lo que sea”, “jajaja puro interés el de esta mujer, como sabe que Cristiano no está feliz con que no se lleve bien con la familia, ahí si”, “como sabe que la van a dejar si no mejora la relación con la familia, ahora sí muy risueña jaja”, y “esta mujer es súper falsa, por dinero hace lo que sea”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros la defendieron porque si es que tenía una mala relación con la familia de Cristiano, está tratando de arreglarlo por los hijos y por él mismo, demostrando que es una mujer madura.