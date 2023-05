Harry Styles es el protagonista de un cómic

(Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording A)

Quien no deja de causar sensación cada vez que se involucra en algo es Harry Styles, generando un gran impacto en su corta, pero exitosísima carrera artística en los últimos años, recordando en lo más inmediato que, por ejemplo, a fines del 2022 fue merecedor de un récord que lo ubica dentro del Guinness y su canción “As it Was” se convirtió en la más reproducida de la historia de Spotify con 1.500 millones de reproducciones.

Su gran momento ha tenido continuidad en este primer semestre del 2023 y como soplan los vientos, no existe la posibilidad de que nada ni nadie pueda detener su rumbo en el mediano y largo plazo.

En las últimas horas su nombre es de nuevo tendencia, esta vez desde una perspectiva muy distinta a lo acostumbrado, ya que se conoció que el cantante tendrá un cómic a cargo de TidalWave, titulado “Fame: Harry Styles”, el cual tratará sobre sus mayores logros y su historia de cómo llegó a la fama.

Fame: Harry Styles

El material escrito por Darren G. Davis e ilustrado por Ramón Salas, está publicado en formato digital e impreso y contará con 22 páginas, donde cada una de ellas explorará la educación de Harry Styles en Inglaterra, su llegada a la industria musical junto a sus compañeros en One Direction, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne en X Factor, y su éxito actual en solitario.

“Harry Styles es posiblemente la estrella pop más querida del mundo en este momento. No importa qué medio esté ocupando, su fama continúa creciendo. Por primera vez, ahora puedes leer sobre la historia de su vida en forma de cómic”, describió TidalWave mediante un comunicado publicado por Billboard.

En el cómic se puede apreciar al cantante de 29 años luciendo algunos de sus vestuarios más icónicos como la camisa a cuadros que usó en el video “What Makes You Beautiful” de One Direction hasta el vestido de gala y el blazer que lució en su histórica portada de Vogue. También aparece el mono rojo brillante del clip de “As It Was” de Styles, así como un dibujo que lo muestra como un superhéroe.