Luis Miguel muestra su versión más vulnerable al recordar a su madre

Luis Miguel es uno de los cantantes más queridos de México e incluso del mundo entero, gracias a la calidad de su voz, con la cual ha conquistado a sus fans, logrando construir un legado que ha marcado un antes y después en la industria musical. Pese a ser tan aclamado, él se ha encargado de ser bastante hermético con su vida privada.

A través de sus redes sociales se encarga solo de plasmar postales o anuncios sobre su carrera como cantante, pero en el marco de la conmemoración del Día de las Madres en México, decidió publicar un recuerdo en honor a su madre, Marcela Basteri.

Recordemos, que Basteri desapareció a finales de los años 80 cuando el ‘Sol de México’ tenía tan solo 16 años, por lo que él y sus hermanos: Alejandro y Sergio, quedaron totalmente inmersos en el dolor y la angustia de saber que había sucedido con su madre.

La foto de Luis Miguel recordando a su madre

Este 10 de mayo Micky sorprendió con una fotografía de él junto a su madre cuando recién daba sus primeros pasos en la música y era Marcela la que se encargaba de su vestuario para las presentaciones.

La publicación la realizó sin ningún mensaje, ni dedicatoria, pero su extraña desaparición sigue doliendo no solo a él, sino también a sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos al ver como el intérprete de ‘Hasta que me olvides’ rompió la frialdad de sus redes, para recordar a su madre.

“La historia que acaba de subir Luis Miguel en Instagram, me destruye”; “Qué onda con lo que subió Luis Miguel en su story”; “Luis Miguel como vas a subir eso”; “Luis Miguel subió una foto en IG con su mamá, ya estoy sudando por los ojos”; “La historia de Luis Miguel me destrozó el corazón”; “¡La reina! Dios La bendice donde quiera que esté. 🙏🏼 Qué lindo me ha hecho sentir ver esta imagen aquí”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Son muchas las teorías que han surgido entorno a la desaparición de Marcela, pues hay quienes aseguran que murió en manos de laguna mafia italiana, hay quienes aseguran que sigue viva pero secuestrada, pero las más fuertes apuntan al fallecido Luisito Rey, el padre de Luis Miguel.