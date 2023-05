“Me descontaron los viáticos de cuando fuimos a París”: Edmundo Varas reveló el monto que ganó por su participación en “Amor Ciego”

Edmundo Varas estuvo como invitado en el programa “Sígueme y te sigo”, en donde se refirió a sus inicios en la televisió tras participar en uno de los primeros realities de romance en nuestro país.

Todo comenzó cuando en el programa de farándula se encontraban hablando sobre la revelación de Jorge Valdivia y sus intenciones de participar en uno de estos espacios.

En este contexto, es donde el ganador de “Amor Ciego” reveló cuánto ganó en ese entonces: “En 2008 me pagaban 50 mil pesos semanales y fracción”, partió diciendo Edmundo.

“El sueldo mínimo era de 115 mil pesos. Yo me acuerdo que estuve tres meses y medio y saqué 650 mil pesos y me descontaron los viáticos de cuando fuimos a París. Yo pedí 200 lucas para comprar souvenirs y me los descontaron”, complementó.

“Me estay tomando el pelo. No te lo puedo creer o sea que el premio que se ganaron supuestamente no era un premio”, comentó Mauricio Israel notablemente sorprendido.