“Me huele a demanda brígida”: cibernautas llenan de comentarios Instagram de acusada de “olor a poto”

En el programa “Tal Cual”, José Miguel Viñuela lanzó la polémica de la semana, contando el particular aroma que le sintió a una famosa. “Estaba de invitado a un programa de televisión. Llega una chiquilla estupenda, estupenda, estupenda. Más que estupenda, era como esas gallas sensuales, no puedo creer que llega a este programa de invitada. La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto”, dijo entre risas.

Francisca Merino supo de inmediato de quién hablaba y compartió las declaraciones del animador del programa, ya que según la actriz, trabajó con ella y dio pistas.

LEE MÁS: “Olor a poto”: revelan el nombre de la mujer que marcó a José Miguel Viñuela por su particular aroma

Fue así que en el live de Instagram “Que te lo Digo”, Sergio Rojas reveló su nombre: Nydian Fabregat.

“Voy a ser bien honesto, la Nidyan cuando yo me encontraba con ella en el Diosas, efectivamente, ella parece que come mucho aliño y expelía un olor que era como hindú”, dijo Sergio Rojas.

Y bueno, como era de esperar, los cibernautas fueron a la cuenta de Instagram de la aludida, provocando un tsunami de mensajes.

“Todas las envidiosas están aprovechando para tirarle veneno, estaban esperando algo para apagar su luz, seguramente a ellas les olerá a rosas! amigas no pierdan el tiempo porque se nota mucho su envidia”; “Me huele a demanda brígida..como caer tan bajo de hablar temas privados en la tv”, versan los primeros comentarios.

“Encuentro feo este tipo de comentarios y más aún de quienes lo hicieron correr..y se rieron y burlaron .Sergio rojas no aprendes y olvidas el boomerang de la vida..lo mismo la argandoña viñuela y merino ....yo veo su programa me gusta me entretiene pero estas cosas me molestan”; “Cómo es posible que lleguemos a este nivel de noticias de bullying. Es horrible que todo el mundo comente y se ría, sin saber siquiera si es verdad o no. Y aunque así lo fuera, es Bullying con todas sus letras!!! No puede denigrar así a una persona. Burlarse públicamente de algo que no tienen la más mínima idea si es verdad o no. Solo se burlan por denigrar y humillar. Es lo que nos va quedando como sociedad. Que triste ver en lo que nos hemos convertido”, escribieron otros.