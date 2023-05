“Mejor calidad de vida”: Gissella Gallardo reveló el motivo del cambio de la casa donde vivió con Pinilla

Gissella Gallardo detalló este miércoles en conversación con lun.com los motivos que la llevaron a dejar definitivamente la casa que compartió con sus hijos y su exmarido, Mauricio Pinilla, y retomar el entrenamiento físico luego de meses de cuidados a su fallecido padre.

La periodista afirmó que ambos cambios han sido una buena forma para “desconectarse” del luto que cargó por la muerte de su papá. “La pena podría también ser un movilizador”, publicó en sus redes sociales.

Los cambios de Gissella Gallardo

“No iba desde que mi papá se enfermó porque me dediqué a preocuparme de él. Así que ahora me costó retomar, pese a que desde chica era deportista”, contó Gissella en el medio de circulación nacional, donde reveló además que por estos días mantiene una rutina de ejercicios que realiza en un gimnasio tres veces a la semana.

“Tengo unos dolores que me dan en el cuello. Cuando era chica tuve un accidente: salí por el parabrisas. Así que soy buena para los dolores ahí y las tortícolis. Nunca hago abdominales porque los odio y me debilita la parte de atrás de la espalda y me queda doliendo mucho”, explicó la empresaria, fascinada por haber tomado este nuevo aire en su vida como madre soltera.

“Me encantó ir porque hacen los ejercicios dependiendo de mi necesidad. Yo no quiero tener abdominales de acero por pretensión, quiero tener un cuerpo fuerte. En el fondo necesito que mi espalda, que es la base del cuerpo, esté firme. Sirve mucho para desconectarse y más que nada, es porque yo ya tengo 41 (años) y vas perdiendo musculatura. Y, claro, sirve para el alma y la cabeza”, aclaró.

Respecto del cambio de hogar, Gissella lo resume en la necesidad de estar más cerca de su madre y en su costumbre de moverse de un lugar a otro debido a la experiencia que tuvo con su exmarido cuando él era un futbolista profesional en activo.

“Mi hermana, Fabiola, se cambió antes de casa cerca de mi mamá. Yo estaba viviendo muy lejos, quería estar más próxima a ella y que viviéramos juntas por el tema del duelo y para poder acompañarla más”, señaló.