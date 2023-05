Cardi B y su cambio de look que le queda a todas las pieles morenas: “Vibrante y sensual”

Si algo ha demostrado Cardi B es que no le teme a nada y si se trata de un cambio de look, pues ha demostrado que ser radical siempre trae buenos resultados.

La rapera sorprendió a su más de 163 millones de seguidores con un look atrevido, brillante y sensual, para dejar en el pasado el cabello oscuro y afianzar que el rojo es el tono que hace vibrar a las morenas.

Las historias que publicó la intérprete de Up, WAP y I Like It, se muestra con una sencilla camiseta rosa, un maquillaje lleno de glamour y labios con el tono a juego con su cabello, brillantes.

De tono rubí para el dentista

En el corto video allí está, Belcalis Almanzar, mejor conocida en el ambiente musical como Cardi B, con sus nuevos mechones de rubí, con una parte frontal que se extiende hacia los lados y un gran moño rizado posado detrás.

En un segundo clip, está la rapera recostada en la silla de su dentista mientras se ríe con ellos mientras graba un video.

Cardi B (Instagram: @iamcardib)

La estrella también fue vista con su nuevo cabello mientras estaba en Los Ángeles, donde vestía la misma camiseta con gráfico de labios con pantalones de chándal de terciopelo rojo a juego y un bolso Hermès rosa bebé.

Cardi B con sombreros para luego sorprender

Para no mostrar su nuevo look, Cardi viajaba en la parte delantera de su automóvil, sin maquillaje con un sombrero peludo, una cadena plateada, una camiseta sin mangas color canela y una sudadera con capucha gris de gran tamaño, reseñó la revista People.

Ella comienza el video haciendo una mueca atrevida antes de girar la cámara hacia el asiento trasero donde Kulture está sentado con su padre, Offset, con una chaqueta universitaria azul y blanca, mientras que el rapero tiene una sudadera con capucha verde jade.

Cardi agregó texto en la pantalla del lindo video para explicar el motivo detrás del clip. “Cuando quiere que AMBOS la lleven a la escuela”.