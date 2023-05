El chascarro de madrugrada que sufrió Eduardo Fuentes con el que muchos se identifican

Eduardo Fuentes sorprendió de madrugada este jueves con una muy singular historia en su cuenta de Instagram, alrededor de las 4.15 horas, y no porque hubiera continuado una farra hasta esa hora, sino por una razón muy distinta, que explicó más calmadamente en la edición de “Buenos Días a Todos”, tal como recoge Página 7.

En la misma historia, mediante un video tipo selfie, explicó: “4: 14 de la mañana”, inició la explicación. “¿Qué hago?”, porque “puse mal la alarma”.

A continuación, el comunicador lamentó que “no son las 6 de la mañana, son las 4″. Es más, la confusión había durado un buen rato: “Me levanté, me duché, me vestí, pero aún me quedan dos horas para irme”, por lo tanto, “debería estar durmiendo”.

“Bueno, a leer se ha dicho”, señaló con resignación, una opción para ocupar el tiempo libre hasta que amanezca.

“¿Les ha pasado?”, consultó a sus seguidores en la mencionada red social. “Nos vemos más rato”, se despidió hasta que iniciara el matinal de TVN.

Un sueño engañoso

Horas más tarde, ya comenzada la edición de “Buenos Días a Todos” de este jueves, bromeó con el chascarro sucedido con su compañero Felipe Vidal.

“7:30 de la mañana, ya en un horario adecuado, en el set del matinal”, comentó Eduardo a su colega. “¿Te conté lo que me pasó?”, porque “me quería matar”,contó entre risas. “Me levanté a las 4:15″, porque “tengo la cabeza en cualquier lado”.

Frente a su error, el periodista relató que “agarré a los dos perros y ellos me miraban con cara rara”, lo cual marcó “la primera alerta” de que algo no estaba en orden. “Agarré el bolso, miro el reloj y eran las 4:15 de la mañana”, reveló. “Estaba soñando que sonó la alarma y no podía creerlo”, explicó con pudor.

Resignado tras su error, “me puse una mantita y me senté a leer en el living”, tal como anunció que haría en su historia de Instagram.