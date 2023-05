“Es gente muy cobarde, sin talento”: Álex Hernández se defiende de acusaciones de maltrato como director del Festival de Viña

Álex Hernández, quien por siete años estuvo a cargo de la dirección del Festival de Viña del Mar hasta 2019, acusó “una maquinación” en su contra la denuncia de maltrato que se le imputó en un reportaje publicado en un medio de comunicación respecto de una serie de irregularidades cometidas en la producción del mayor evento artístico nacional.

Hernández aseveró que la serie de acusaciones en su contra reveladas en el reportaje de interferencia.cl, titulado “Festival de Viña: productores denuncian monopolio y prácticas irregulares”, y que consideran la exigencia de una cámara hiperbárica para instalar en su habitación y el maltrato a trabajadores del evento, carecen de veracidad y que, en su momento, fueron temas que se resolvieron en una reunión con “ejecutivos de TVN”.

Las polémicas de Hernández con el Festival de Viña del Mar

“La famosa cámara hiperbárica es un recurso que se consiguió un año de línea por canje con una empresa que tenía este recurso (...) (se ubicó en un salón del Hotel Gala) con la finalidad de que cualquier funcionario que estuviera vinculado con el festival, pudiera usarla en caso de lesiones o en caso de cualquier inconveniente físico en que la cámara hiperbárica pudiese ayudar”, explicó el realizador en conversación con biobiochile.cl.

“Este equipo no tenía nada que ver conmigo, menos estar en mi pieza (...) una cámara hiperbárica es imposible que entre en una habitación de lo que es Gala, es ridículo que yo haya pedido eso como exigencia mía”, aclaró Hernández, quien se defendió apuntando sus dardos hacia extrabajadores de la señal pública.

“Esto es una maquinación de una persona que ya no está en TVN, que generó unas quejas con respecto a mí, y que fueron tratadas directamente”, contó el otrora director de programas juveniles como Yingo (CHV) o Mekano (Mega).

“Yo pedí que esto se tratara con los ejecutivos de TVN y, al hablar con los ejecutivos y todas las personas que fueron al festival el año 2019, confirmaron que yo jamás he maltratado a ninguna persona. En esa reunión hubo tres o cuatro personas que no fueron y que coinciden también con las personas que inventaron toda esta maraña de mentiras y básicamente tienen resentimientos contra mí y en otros casos contra otras personas”, prosiguió.

“Las cuatro personas que no asistieron a esa reunión son justamente cuatro de las personas que están vinculadas con una parte del equipo de Viña, que lo único que querían era que yo me fuera, porque me veían como un peligro dentro de esa organización”, señaló a la emisora radial el profesional, quien en 2020 fue desvinculado de la dirección del Festival.