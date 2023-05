Karely Ruiz llora en refugio de perros: “Seguiré facturando en ropa interior”

No cabe duda de que Karely Ruiz es una de las mujeres mexicanas más famosas de la actualidad.

La modelo de OnlyFans no sólo está convertida en un referente de OnlyFans, sino que se mantiene vigente con otro tipo de eventos.

La regiomontana suele ser contratada para diversas presentaciones, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, sin olvidar su polémica relación y colaboración con el rapero Santa Fe Klan.

Pero eso no es todo, Karely Ruiz también es conocida por sus actos de buena voluntad, los cuales también han creado controversia en la web; muchos aseguran que postea sus acciones para ganar fama, mientras que otros aseguran que tiene un gran corazón.

Karely Ruiz se quiebra en refugio para perritos

Ahora, la modelo de OnlyFans, una de las mejores pagadas en México, se dio tiempo para visitar un refugio para animales.

De hecho, la joven azteca se volvió viral, debido a su responsabilidad social, pero también porque no soportó las malas condiciones en las que se encuentran algunos perritos, y terminó por soltar lágrimas.

Fue a través de sus redes sociales, donde la influencer compartió un video del emotivo momento que vivió con los lomillos.

“Seguiré facturando para ayudar”

Ruiz llegó vestida con un enterizo de colores al refugio de animales. Como muestra de apoyó, llevó varios costes de croquetas y se dio tiempo para convivir y jugar con los animales.

En un momento del audiovisual, la modelo mexicana se quebró y soltó algunas lágrimas.

Se compromete a ayudar

“Voy saliendo de un refugio de mascotas y, wow, se me partió el corazón, ¿cómo puede existir gente tan mala que los abandonen y maltraten? no entiendo qué tienen en la cabeza, pero me comprometo, y no es juego, a trabajar más”, comenzó a escribir desde su cuenta de Facebook.

De hecho, la influencer sostuvo que no le da importancia la opinión de los demás sobre su contenido, pues está dispuesta a ayudar más.

Esto es vidaaaa🥹❣️ realmente amo hacer esto y Nimodo se ching*n , yo seguire facturando en tanga🥹 Posted by Karely Ruiz on Wednesday, May 10, 2023

“No me importan que hablen mierda de mí, si antes me valía ahora más. Ya tengo un objetivo, lo voy a cumplir y ni modo. Les a va a tocar soportar, pero de que muchas mascotas recibirán ayuda, con eso me quedo feliz, bye”, dijo.

La publicación de Karely volvió a crear polémica, pues algunos internautas la criticaron por grabar esas acciones “para conseguir más fama”, mientras que otros alabaron sus actos de buena voluntad.