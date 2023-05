Karol G cambió un ‘Twingo por un Ferrari’: así ha sido su discreta relación con Feid

El cantante de reguetón y trap, Anuel AA, se niega a aceptar que su tiempo pasó. Desde hace varias semanas está empeñado en lanzar indirectas y directas a su exnovia, la artista Karol G, luego de que anunció en marzo el fin de su matrimonio con la influencer Yailin, la más viral, y por quien, supuestamente, habría dejado a la colombiana.

Bien dice el dicho: “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, y esto lo está experimentando el boricua y trata de drenarlo en cada uno de sus conciertos y publicaciones en Instagram. Ya no sabe qué hacer para llamar la atención de “La bichota”, al punto que sus detractores le piden que “ya deja de hacer el ridículo y ponte a cuidar a tus hijas.

Karol Karol

Anuel ha sacado toda su toxicidad al enterarse que Karol supuestamente está súper feliz en una relación sentimental. Ahora su corazón tiene dueño y no es él. Sería el compositor y cantante colombiano Feid, conocido también como Ferxxo, quien le está dando todo el amor que ella se merece.

Este miércoles 10 de mayo, Anuel destiló todo su veneno en las redes sociales, desde donde compartió una foto en la que se observa un cartel que dice: “Fuc*, Ferxxo”, acompañada de un video de un persona de Mario Bros que cantando: ”Mama bicho, fuc* you. Mama bicho, te voy a cantar”. La leyenda del post la completó con la frase: “Y esta se la dedicó a tu novio, bebé”.

Los fanáticos de Karol afirman que solo se trata de una estrategia de marketing para facturar a la sombra de su ex, como ella también supo hacerlo. “Por lo menos Karol G fue digna y no se arrastró como ese hombre”, “Anda cuidar a tus hijas” y “Esto no es tener dignidad, pero es Anuel, qué se podía esperar”, le escribieron los fans de “La bichota”.

Anuel AA El cantante Anuel A A ahora lanza mensajes a la paresunto nuevo novio de Karol G.

En marzo, Feid sorprendió a su compatriota en uno de sus conciertos en Puerto Rico y comenzó a “perrerarle” de forma muy sensual con la canción ”Friki” que él interpreta. Aunque hasta ahora, la pareja de colombianos no ha confirmado la relación, sería la propia Karol G quien afirmó en una entrevista que la vida la sorprendió después de jurarse no amar en ese momento.

“Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie, pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que me hace sentir feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con esa persona. Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum. Iba a estar enojada con el amor, pero al final del álbum, ahora lo estoy sintiendo de nuevo”, dijo la cantante de “Mami” a ‘The New York Times’.

Karol G cambió a un Twingo por un Ferrari Karol G cambió a un Twingo por un FerrarI.

Ella, al aparecer, aprendió la lección y ahora busca total discreción para disfrutar de su felicidad sin la intromisión de nadie. Cabe destacar Karol G sí supo responderle como una dama a su ex, y este mismo miércoles 10 de mayo, compartió en su Instagram que ahora ella maneja un “Ferrari”, en referencia a la exitosa canción de su colega Shakira, quien comparó a la novia de Gerard Piqué con un Twingo, mientras ella se califica como un auto del escudo del caballito.