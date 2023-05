Loreto Aravena reveló simpáticas similitudes que guarda con su personaje de “S.O.S. Mamis”

La actriz Loreto Aravena reveló simpáticas similitudes que guarda con su personaje en la obra “S.O.S Mamis”, ficción que el pasado 21 de abril debutó en teatro, según consigna Página 7.

Se trata de Luna, rol que pasó de las redes sociales a distintos escenarios del país.

“Yo no sabía cómo iba a reaccionar el público, estaba muy insegura sobre si la obra era graciosa o no (…) Nuestro primer público fue en Talca, y cuando vimos la reacción de la gente, que desde el minuto uno se comenzó a reír, no lo podíamos creer”, asegura Loreto.

En este sentido, Aravena destacó que el público está muy contento de encontrarse en un espectáculo en vivo “con este grupo de mamás que ya conocen hace un tiempo, y que ha pasado por varios formatos”.

Luna, el personaje que da vida Loreto Aravena, se distingue en el grupo de amigas por ser una madre muy relajada, conectada con el mundo espiritual, además de una fanática acérrima del yoga.

“Yo me inspiré en una amiga que no es mamá, pero es súper esotérica, y muy parecida a Luna en muchas cosas. Pero claro, yo le tenía que poner el lado materno”, explicó.

Pero también admitió que “robó” ciertas características de algunas madres del colegio de su hija, de otras amigas e, incluso, rasgos de personalidades de sus compañeras de elenco.

Luna y Loreto Aravena, ¿tan distintas?

“Por supuesto que a los personajes también les vas poniendo cosas de ti misma y con Luna tenemos algunas coincidencias”, reconoció la actriz.

“Yo soy instructora de yoga, de hecho, y yo propuse el tema de que ella también lo fuera, porque justo estaba estudiando cuando empecé a hacer la serie. Me interesó poner parte de ese conocimiento en este personaje”, reveló.

Loreto señaló que también tienen la coincidencia del gusto por la alimentación saludable, “aunque mi personaje es más radical”.

“Me da mucha risa, porque el otro día comenté el tema de la sal y no es que no la consuma nunca. Fui súper especifica, dije: ‘Si voy a un restorán como normal, o si voy de visita, también, pero en general en mi casa yo no le pongo sal a nada, porque me gusta mucho la comida así”, aclaró la intérprete.

La obra teatral “S.O.S. Mamis en vivo” se encuentra de gira por Chile, ya se han presentado en Talca, Chillán, Curicó y San Fernando. Revisa las próximas fechas: