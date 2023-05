Luis Jara se refirió al momento en el que decidió dar un paso al costado de la televisión: “Esto no lo he contado nunca”

El cantante y animador nacional, Luis Jara, se confesó con Eduardo Fuentes en su programa de conversación “Buenas noches a todos”. Él habló sobre un difícil momento que vivió mientras estaba en la televisión abierta.

Jara partió comentando que durante un muy buen momento en su carrera, cuando era jurado del Festival de Viña del Mar, sostuvo una conversación con un ejecutivo televisivo, quien terminó diciéndole que nada de esto duraría para siempre.

El cantante se confesó afirmando que las redes sociales tuvo un impacto en él, especialmente porque estaba súper expuesto. “Tuve que hacer dos ejercicios. Primero, de verdad reírme de mí mismo y que de verdad te importen poco las cosas que se dicen de ti, además de calibrar el enorme amor que recibo a diario”, contó.

“Sería egoísta decir que sólo me quiere la familia, el contacto con el público, el aplauso permanente que he recibido, el afecto, el respeto de mis pares. Es mucho más potente que quedarme estacionado en la animosidad negativa que tienen las redes sociales”, agregó.

“Claro, hubo un tiempo que me dieron muy duro, y quizás era proporcional al éxito que yo tenía, pero ese tránsito me hizo tomar la decisión de salirme de la tele”, señaló Luis Jara.

“Necesitaba sacarme el rótulo”

El cantante aseguró que Mega le ofreció un contrato muy suculento por cuatro años. “Pero, decidí que tenía que salir para sanarme en beneficio de los que viven alrededor mío. Yo creo que fue un acto de valentía porque yo condicioné mi contrato”, reveló el animador. Lucho le pidió a los ejecutivos que le dieran 7 meses sin goce de sueldo para descubrir quién realmente era.

“Necesitaba sacarme el rótulo de todo lo que te dicen que eres o crees ser. Yo te lo voy a graficar, esto no lo he contado nunca, yo me fui solo. Mi esposa me dijo, ‘es el momento que lo hagas, necesitas hacerlo, para mí no es fácil dejarte partir’. Fue un momento muy importante para nosotros como pareja”, confesó Luis Jara.

Él se sinceró y dijo que no sabía estar solo, se fue a Miami. En ese momento, no sabía qué era lo que quería hacer él, ni que le gustaba, ni hasta qué música quería escuchar. Pasó dos meses en ese estado, en donde Lucho Jara terminó disfrutando su soledad, y aprendiendo a validar su careta como alguien “entretenido”. Al igual como la relación con sus padres, la falta de duelo tras la muerte de su padre, y situaciones no resueltas con su madre.