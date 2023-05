Maestra abre OnlyFans y sus jefes la amenazan con despedirla

Si bien es cierto que OnlyFans se ha convertido en una gran opción para las personas que buscan una nueva forma de generar dinero, también lo es que no todo es miel sobre hojuelas.

Recordemos que, en la plataforma de contenido para adultos, los usuarios pueden embolsarse hasta 80 por cientos de las suscripciones que generan, lo que se vuelve muy atractivo para los influencers.

Sin embargo, muchas modelos que se encuentran en la aplicación tuvieron que enfrentar acoso, discriminación y señalamientos, en el momento en el que la gente que las rodea se entera de que están presentes en OnlyFans.

Amenazan con correr a maestra por tener OnlyFans

Tal es el caso de Kristin MacDonald, una maestra canadiense que levantó la voz, pues su trabajo está en riesgo por emprender en la aplicación de origen británico.

La chica, de 35 años, es madre soltera de una hija, profesora y creadora de contenido para mayores de edad, bajo el alías de “Ava James”.

Ella comenzó a subir contenido a su perfil de OnlyFans a mediados del año pasado, ya que deseaba explorar más su sexualidad.

“Salí de un matrimonio y me sentía muy poco atractiva. Sinceramente, creo que quería ganar confianza en mí misma. Y, obviamente, también ganar dinero extra”, indicó en entrevista para Yahoo.

Le pidieron que baje su contenido

Aunque todo iba bien, hace poco llegó a su escritorio una carta de su jefe, en la que le pedía que eliminara todas sus redes sociales en las que se encontraba bajo el nombre de Ava James.

“Me ordenaba básicamente que retirara todas mis redes sociales de Ava James, así que Instagram, TikTok y OnlyFans... Decía que no hacerlo sería potencialmente motivo de despido”, reveló.

De hecho, la profesora sostuvo que siempre ha intentado mantener su contenido al margen de su vida profesional.

“Tomé precauciones. Quería asegurarme de que estuviera lejos de mi profesión como asistente educativa. No utilicé mi nombre, me aseguré de no vincular mi correo electrónico personal ni el del trabajo con ninguna de las cuentas sociales que tenía. Bloqueé a la mayoría, si no a todos, mis compañeros de trabajo”, relató.

Ella suma más de ocho años en las aulas, pues es un trabajo con el ayuda a sacar adelante a su hijo y a su hermano, que padece autismo.

Si embargo, ahora se encuentra a la espera de lo que decidan las autoridades de su escuela, que pusieron en tela de juicio su continuidad, sólo por tener OnlyFans.