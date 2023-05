Marco se convierte en personaje más odiado de “Como la vida misma” por “tóxica” actitud

En el segundo capítulo de “Como la vida misma”, emitido por Mega la noche de este miércoles, el personaje de Marco se convirtió en el más odiado de los roles la teleserie por parte de los televidentes, dadas sus constantes victimizaciones, actitudes tóxicas e infantiles.

Los comportamientos de este sujeto, interpretado por Andrés Velasco, significaron el repudio de la audiencia en especial por cómo trató a su exmujer, Soledad, encarnada por Sigrid Alegría.

Una de estas actitudes insufribles fue la reacción que experimentó al darse por enterado de que la exesposa salió con Alonso (Diego Muñoz).

Desubicado y manipulador

Tras seguir a la protagonista, realizó una visita a su hijo menor con el fin de conocer más detalles de en qué pasos se encontraba la madre de sus retoños.

No conforme con ello, al rato después Marco y Sole trataron de conversar con Carol (Octavia Bernasconi) sobre las responsabilidades de cada uno en la separación. Finalmente no hubo acuerdo, pues el rol de Velasco aseguró que no tenía culpa alguna del divorcio.

Aun más, el objetado personaje fue encarado por su padre, pues le solicitó que terminara con la victimización y asumiera la actitud de un adulto.

Todos estos cuestionamientos fueron manifestados por los televidentes en redes sociales, quienes señalaron que Marco era un desubicado y manipulador con su familia.

Revisa reacciones de Twitter sobre Marco

