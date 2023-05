“Me trataron muy bien, no me puedo quejar”: Mauricio Israel habló sobre su sueldo y estadía en “Mundos Opuestos 2″

En el panel de “Sígueme y te sigo” estaba de invitado de Edmundo Varas en donde discutió el sueldo que le pagaron en el primer reality show que participó, “Amor Ciego”. A propósito de esto, el panelista Mauricio Israel salió al baile y fue consultado por su pago en “Mundos Opuestos 2″.

“Yo cobré bien, gracias a Dios”, partió Israel. “La verdad es que me trataron muy bien, no me puedo quejar”, agregó.

Su compañero de panel, Andrés Baile, le preguntó la modalidad de pago, si era mensual o semanal, y Mauricio contestó que “firmé por un monto, pero no quiero entrar en detalles”. Baile detalló que todo era maquineado en los realities y que los famosos firman por cierta cantidad de tiempo, y de ahí renovaban si es que querían.

Mauricio explicó que firmó por cuatro semanas, y después le pidieron que se quedará otra semana más, a lo que él accedió. Esto se repitió a la semana siguiente, pero él terminó perdiendo por las suyas el duelo de eliminación ya que había que tener buena vista.

“Yo estoy muy agradecido”

El animador Francisco Kaminski insistió con su consulta sobre el monto, pero Israel se rehusó a entrar en detalles. “A mí no me gusta hablar de plata. En esa época se especuló, quédense con lo que se especuló”, contestó.

Baile afirmó que esto debería rondar entre el millón semanal, ya que además lo trajeron desde el extranjero para participar. El exchico reality contó que lo trajeron tres veces para participar de eventos del programa.

“Yo estoy muy agradecido con Canal 13 no solo por la plata, sino por el hecho de que me dieron la oportunidad de trabajar, de estar un mes y medio en pantalla y contar mi historia”, concluyó Mauricio Israel.