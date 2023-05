Patadas y puertas rotas: madre de Kate del Castillo revela horrores de su matrimonio violento

Kate del Castillo ha estado en la mira desde hace unos años por el polémico matrimonio que tuvo con Luis García. La actriz y el ex futbolista se casaron en 2001 sin embargo, tres años después se separaron en medio de señalamientos por violencia intrafamiliar.

Si bien la protagonista de ‘La reina del Sur’ nunca ha temido hablar de lo que vivió, su madre acaba de revelar detalles insólitos de lo que presenció mientras estaban juntos.

Los horrores del matrimonio de Kate del Castillo y Luis García

Kate Trillo, madre de Kate del Castillo, recordó cómo su hija fue víctima de los abusos del comentarista deportivo durante el tiempo que estuvieron casados. Fue durante una entrevista con Imagen Televisión que Doña Trillo confesó que ella fue testigo del miedo que su hija le tenía hacia su entonces esposo.

Y es que además de que confirmó que su hija fue golpeada por García en varias ocasiones, aseguró que este descargaba su furia con las puertas de su casa, al grado de romperlas todas.

Luis García El comentarista "golpeaba" las puertas de su casa, de acuerdo con la madre de Kate del Castillo (Instagram)

“Claro que hubo golpes, claro que hubo golpes... Yo no sé si sea metiche o no, ¿puedo decir algo? Sí, lo voy a decir porque nunca lo he dicho, (...) fíjense que en la casa donde vivía mi hija todas las puertas estaban rotas, todas las pateaba Luis o las tronaba y la pobre de Kate se escondía, se encerraba con llave, se sentaba en el piso, llorando, esperando a ver a qué hora se dormía o a qué hora rompía la puerta”

Asimismo, la madre de Kate confesó que en ese tiempo le preocupaba porque cada vez que la visitaba le pedía que se fuera porque Luis estaba a punto de llegar ya que tenía miedo de que se molestara porque no estaba disponible para él.

Kate del Castillo La estrella de La reina del sur vivió años tormentosos junto a Luis García (Instagram)

Doña Trillo señaló que notaba que García siempre caminaba por delante de Kate a paso acelerado, dejándola atrás mientras ella iba con la cabeza agachada.

Pese a que le preocupaba el comportamiento de su hija, confesó que nunca se imaginó por lo que estaba pasando. “Yo por la ventana, me acuerdo perfecto, los veía: él iba caminando siempre enfrente, rápido, y ella atrás, así, con la cabeza agachada. Yo decía ‘¿por qué camina así con Luis?’”, dijo.

Luis García El comentarista deportivo tenía episodios violentos con Kate del Castillo (Instagram)

Así describió Kate del Castillo la pesadilla que vivió con el ex futbolista

Durante su participación en la campaña de 2017 Real Women Stories, para animar a las mujeres que han sido víctimas de abusos a alzar la voz, Kate hizo declaraciones inesperadas sobre su matrimonio,

El la grabación, la actriz afirma que la actitud violenta del comentarista salió a relucir durante la luna de miel. “Solía esperar a que él se acostara para poder echarme a llorar porque sabía que las cosas no estaban saliendo bien…Siempre insinuaba que era una pésima actriz y que debía dar clases de interpretación”.

Kate del Castillo La protagonista de 'La reina del sur' sufrió violencia doméstica (Instagram)

Y agrega: “Cada mañana me decía que me levantaba más fea que el día anterior”. Esta situación acabó dinamitando la confianza de Del Castillo: «Este hombre me rompió, en muchas maneras”.

La pareja fue vista por primera vez en la presentación de la telenovela Ramona en 1999. Luis García aún estaba casado con Lorenza Hegewish pero se divorciaron dos años después y el 2 de febrero de 2001 contrajo matrimonio con del Castillo. Aunque se juraban muy enamorados, las cosas cambiaron en la luna de miel. “Todo fue empeorando hasta que comenzaron los empujones y las aventadas de objetos”, describió Kate.

Según ha revelado, un año después de haberse casado, aprovechó que García se había ido por trabajo al Mundial de Corea y Japón para salirse de la casa que compartían.