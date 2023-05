Priscilla Vargas destaca su exitoso paso de lectora de noticieros a animadora en Canal 13

“Antes no me imaginaba como animadora”, asegura Priscilla Vargas, actual conductora del matinal “Tu Día”, respecto de su nuevo rol en Canal 13, el cual ha sido exitoso y recientemente reconocido con un galardón en la categoría, según consigna 13.cl.

“Para mí fue una sorpresa, estoy súper agradecida y sé que tengo mucho que aprender todavía”, señala la periodista acerca su sobresaliente rol en el ex canal del angelito.

Asimismo, explica que en esta nueva casa televisiva la ayudaron mucho en el tránsito de conductora de noticias a animadora. “Es totalmente distinto”, aclara.

Sobre la decisión de abandonar Mega, Priscilla señaló que fue adoptada con mucha decisión, sin ningún tipo de duda.

De Mega a Canal 13

“Además de que no me iba a cualquier canal, no me iba a un canal chico que estaba partiendo. Yo salí del canal que estaba liderando, pero para mí, Canal 13 es un emblema”, añade.

“Yo podría haberme quedado leyendo noticias cómodamente muchos años, pero asumí un riesgo en mi carrera, porque salí de una zona muy cómoda. Podría haber estado hasta los 50 años y un poquito más y de ahí chao y me retiro, pero emprender un desafío a esta edad, es algo muy valioso”, enfatizó.

De todos modos, fue clara en indicar que el proceso de cambiar de rol desde lectora de noticias a animadora no hubiera sido posible sin la experiencia en el extinto programa “Aquí somos todos”.

“Fue fundamental, porque me permitió conectarme con mis sentimientos y expresarlos”, evaluó.

“Esa fue tremenda capacitación, por decirlo de alguna manera, para estar hoy en ‘Tu Día’, y me ayudó mucho reencontrarme con mi compañero de tantos años, que, además, es mi amigo (José Luis Repenning)”, destacó Vargas.