“Si no viene a la TV no hay respuestas para la persona”: El furioso llamado que hizo Julio César Rodríguez al presidente del Metro

Este jueves, Julio César Rodríguez realizó un furioso llamado a las autoridades del Metro de Santiago, esto luego de exponer una grave situación que viven los vecinos de Lo Prado.

Los residentes de la comuna llegaron hasta las cámaras de “Contigo en la Mañana” para denunciar los malos momentos que han tenido que pasar producto de unas molestas alarmas en estación Neptuno, que está ubicada a pocos metros de sus hogares.

El molesto ruido puede llegar a sonar varias horas durante la noche, lo que les impide poder tener un sueño reparador y descansar.

Tras emitir el reportaje, el programa de CHV, una de las autoridades de la empresa llegó a aclarar lo sucedido: “Como Metro de Santiago queremos lamentar las molestias que hemos generado en los vecinos de estación Neptuno. El ruido corresponde a un sistema de alarma disuasivo debido a personas no autorizadas que ingresan a las vías”, expresó Fernando Estévez, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad.

“Nuestro equipo de mantenimiento están revisando el sistema, están regularizando su funcionamiento, de manera tal que podamos compatibilizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas del sector”, agregó.

Sin embargo, los vecinos no quedaron conformen con estas palabras y expresaron que “la respuesta que dio Metro yo la encuentro estúpida, perdón que lo diga, porque esa baliza no presta ninguna utilidad. Si entra alguien, qué va a robar. Además, tienen cámaras y cerco eléctrico. Las balizas es un gasto inútil”, alegó una de las denunciantes en el despacho del periodista Luis Ugalde.

JC apoyó a los vecinos

Tras escuchar estas palabras, Julio César decidió arremeter contra el gerente de Metro: “Primero que todo, disculpe la gente del Metro, pero la respuesta que da el gerente es completamente insatisfactoria. Si la gente no reclama y no viene a la TV no hay respuestas para la persona”, criticó el periodista.

Asimismo, planteó que “hay que buscar una fórmula, Metro sobre todo, donde lleguen todos estos mensajes internamente, no donde molesten a todo el barrio. Tercero, Guillermo Muñoz, el presidente del Metro, le hacemos un llamado. ¿Qué haría él si afuera de su casa, todos los días, sonara una alarma así? Que opere rápido, que hagan algo rápido y esto se acabe”.

“Nosotros hacemos la pega, pero igual es humillante que tenga que juntarse un grupo de personas para que hagan algo”, concluyó el animador de CHV.