Sin censura ni barreras en el cine y la política: la pantalla desnuda la alocada vida de la Cicciolina

Parafraseando a la mítica Edith Piaf, ella también asegura que “no me arrepiento de nada, aunque tal vez en otra vida sería más inteligente” . Sin embargo, la agitada existencia de la legendaria Cicciolina difiere en mucho del Gorrión de París, porque en las décadas de los 80 y 90 fue la actriz porno mejor pagada de la industria y una de las mujeres más controvertidas del planeta.

Esa fama explosiva la lanzó a la política italiana en 1987, cuando la ciudadana Ellena Illona Staller fue elegida diputada del Partido Radical, capitalizando una popularidad mediática fortalecida en esa coyuntura por la película “Cicciolina Number One” y la publicación de sus memorias, “Confesiones eróticas de Cicciolina”.

A cincuenta años de aquella gloria planetaria de ese personaje controvertido, la actriz húngara de 71 ultima los detalles para rodar la película de su agitada vida. Debutó presentando un programa erótico de radio llamado ¿Voulez-vous coucher avec moi? (¿quiere acostarse conmigo?), donde les hablaba a sus “cicciolini”, imponiendo un diminutivo que podría traducirse como “queridísimos” y también como “cerditos”. Entonces su apodo quedó a fuego y, ahora, con la vitalidad intacta, reconoce que “por un millón de euros podría pensar en hacer una nueva película porno o erótica, tipo Lady Chatterley”.

Del porno al Parlamento

Sus biógrafos definen que, en distintos períodos- ella ha sido modelo, espía, locutora, estrella porno, cantante, bailarina, política y diputada, así como musa y exesposa de Jeff Koons, activista medioambiental, icono gay y referente de la cultura pop. Y Cicciolina lo asume con honor: “Fui diputada durante cinco años completos, de 1987 a 1992, y estoy orgullosa de todos los proyectos de ley que presenté. Sigo cobrando mi pensión vitalicia y lo hago por ley, es lo que me corresponde”, confiesa.

Hoy, la vigencia del mito que la convirtió en una porno-diva la ilusiona con el éxito de su biopicture, aunque los tiempos cambian y quizás podría cuestionarse sus argumentos para escalar a la cima, especialmente sus célebres y clásicas fotos de parlamentaria con los senos descubiertos.

“Me he sentido feminista porque he usado el sexo como un juego y he sido yo quien ha usado a los hombres como objetos sexuales”, afirma desafiante y desliza un dato que ilustra la riqueza del guión que avala el interés de su película: a los 18 años los servicios secretos tras la cortina de hierro la captaron para espiar a empresarios y políticos de EE.UU.estadounidenses. “Fue durante un tiempo breve, pero el riesgo para mi vida fue grande”, revela la misma Cicciolina que revolucionó al mundo con su desnudez y desparpajo desde que asomó con escándalo en la televisión italiana…