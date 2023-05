Un detalle del nuevo documental de Michael J. Fox preocupó a sus fans

En los últimos días Michael J. Fox se encuentra bastante activo promocionando el documental que será saldrá este viernes 12 de mayo titulado Still: A Michael J. Fox Movie, transmitido por la plataforma de streaming, Apple TV, que contará todos los detalles de su vida y en especial de su enfermedad que lo hizo alejarse del mundo de Hollywood.

El actor de 61 años fue diagnosticado con mal de Parkinson en 1991 y con el correr de los años, atravesó una severa depresión y cayó en las adicciones al alcohol y a las drogas como consecuencia.

En la promoción del trabajo audiovisual, dio una entrevista en la que generó preocupación entre sus seguidores al no recordar el romance que vivió con una reconocida cantante estadounidense a mediados de la década del ochenta.

Detalles que preocuparon

En una entrevista al medio británico, The Times, el querido “Marty McFly”, adelantó que, aunque su vida ha estado plagada de significativos problemas de salud, no todo lo que se verá será triste y que a pesar de que la etapa del comienzo del Parkinson fue bastante fuerte, en el documental “me interesa buscar la parte divertida de las cosas, el humor es lo universalmente humano, y eso es muy poderoso”.

Lo que causó un poco de preocupación por el estado de su salud mental, se debió por destacar un detalle del que hoy en día no recuerda nada: “Mira todas las chicas con las que salí. De algunas ni me acuerdo. Quiero decir, salí con Susanna Hoffs, la vocalista de The Bangles, y ni siquiera puedo recordarlo. Ese es solo un ejemplo, cosas así me pasan todo el tiempo”.

La cinta ya fue presentada antes de su estreno mundial en el festival de cine y música South by Southwest en Austin, Texas, y su historia resumirá más de cuatro décadas, desde que aterriza con dieciocho años recién cumplidos en Los Ángeles para buscarse la vida como actor sin apenas dinero y formación.