Britney Spears habla sobre su adicción a la cafeína y bebidas energéticas

Britney Spears habló sobre su adicción a la cafeína y bebidas energéticas, aseverando que nunca despierta hasta tarde, ya que mantiene su mente ocupada.

“Mi mente está ocupada y, a veces, eso puede ser un objetivo fácil con el que meterse. De todos modos, me quedo con el jugo de sandía, que es lo más extraño que existe, pero durante años me dijeron que no podía tomar café y ahora que puedo es mi orgullo ¡Ni siquiera puedo mirarlo!”, escribió la princesa del pop en una publicación de Instagram.

La cantante calificó el té verde como su “posesión más preciada” y continuó diciendo que “lo siento, ¡pero nunca me quedo despierto hasta tarde con Red Bull! Es absolutamente la peor bebida del mundo”.

Indicó que en su tiempo hace bisutería, velas y ropa de muñecas “¿Y qué? Puedo ser un perdedor, pero hago lo que me hace sentir más vivo y me da interés, pero no me gusta que la gente en los medios me intimide y diga cosas odiosas”.

Britney Spears perdonará a su familia, pero con una condición Instagram: @BritneySpears

Con sus palabras, Britney Spears parece responder a una publicación del portal TMZ que reseñó que ella ha estado despierta hasta “tres días seguidos” por tomar bebidas energéticas, como Red Bull, Celsius, café y similares con cafeína. Supuestamente, las toma “sin parar”, dice el referido medio.

En su publicación, Spear dijo que está tomando clases de ballet y confesó que trata de mantener “la cabeza en alto”, ya que “no siempre es fácil si tu nivel de confianza no es tan alto”.

Hizo un llamado a sus fans: “¡Me gustaría ver a algunos de mis fans! ¿Cómo estáis chicos? Qué está pasando en sus vidas??? ¿Cómo te sientes últimamente? Que actividades estás haciendo estos días?”.

Abogado

Al parecer, Britney Spears no mira hacia atrás cuando de pagar dinero por sus asuntos legales se trata. Medios del espectáculo tienen en el tapete que su abogado Mathew Rosengart recibió un pago de poco más de cuatro millones de dólares por representarla ante el caso de su tutela.

El dato se extendió luego de que lo publicara TMZ que precisó que el exfiscal recibió $ 4,201,856 por su trabajo con la artista entre noviembre de 2021 y marzo de 2023.

“Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo de casi dos años y de la apreciación de Britney. continuaremos luchando ferozmente por ella”, dijo Rosengart a Page Six, después de la victoria del caso de su tutela.

A pesar de que Britney está libre, el caso sigue su curso. Señalan a su padre Jamie Spears de apropiarse de parte de su patrimonio, mientras la tenía a cargo.

No fue sino después de librarse de estar bajo la tutela de su padre, cuando Britney Spears pudo casarse con Sam Asghari. Celebraron una boda de ensueño, tal como ella lo soñaba.