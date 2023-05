Con poderoso mensaje, esposo de Dulce María pone el ejemplo a Piqué sobre defender a su familia

Dulce María no perdió la oportunidad de publicar un emotivo mensaje con motivo del día de las madres. Junto a este, armó un video en el que mostró diferentes momentos junto a su hija y su madre.

“En este día tengo tantas emociones y sentimientos que no sé muy bien qué decir… lo resumiré con Gracias mamita por darme la vida , por hacer y darme lo mejor con lo que eres y puedes , Te amo y le agradezco a Dios por tu vida y le pido que nos dé tiempo y salud para compartir muchas cosas bonitas mucho años más ! Hoy sé que cada quien escoge a ese ser tan especial a quien llamamos Mamá !por eso sé que no pude haber tenido una mejor mamá que tú para mi misión en esta tierra y por esooo agradezco infinitamente que me hayas elegido como tu mamá mi bebita hermosa María Paula !! Te soñaba , te anhelaba porque en el fondo de mi alma sabía que nos teníamos que reencontrar !! Te amo! Y te prometo darte todo lo mejor que pueda y tenga con lo que sé y soy! Sé que no soy ni seré perfecta ,ninguna mamá lo es , pero créeme que estoy haciendo lo mejor con todo mi amor para que tú puedas ser una niña libre amada , sana y lo más feliz que puedas!”, se lee en una parte de su publicación.

La publicación de Dulce María hizo caer una lluvia de halagos, felicitaciones y buenos deseos por parte de fans y amigos. Algunas mujeres aprovecharon para expresarle a la actriz lo mucho que la admiran y que agradecen que siempre se muestre real.

Sin embargo, un mensaje que destacó fue el de su esposo Paco Álvarez. “Las amo con toda mi alma. Eres la mejor mamá del universo, porque amas a nuestra hija incondicionalmente, porque vives por ella, ves en sus pasos los tuyos, en sus ojos tus ojos. Es también un reflejo de tu alma bella y tú un reflejo de la suya. Ayer, cuando la vi bailar, no me cupo duda que tiene tanto de ti, tanta magia como tú. Te amo, mamita de mi bebé, esposa, amiga, compañera de vida”, escribió.

Paco Álvarez El esposo de Dulce María ha dedicado los mensajes más amorosos (Instagram)

El productor ha sido muy aplaudido por la forma en la que procura a Dulce y a su hija pues en más de una ocasión ha demostrado que está dispuesto a todo por ellas.

Dulce María La actriz y el productor tienen una hija juntos (Instagram)

“Felicidades a esta hermosa mamá, la mejor mamá del mundo, que todos los días nos muestra el enorme Corazón que tiene, su preciosa capacidad para amar y su increíble y hermosa alma que ilumina a nuestra bebé y me ilumina a mi. Eres el amor de nuestras vidas. Feliz 10 de Mayo hermosa de mi vida, te amamos”, escribió Álvarez en una publicación en su cuenta de Instagram.

Dulce María Paco Álvarez dedicó mensaje a Dulce María por el día de las madres (Instagram)

Quien te ama de verdad hará todo por ti porque no quiere perderte

En los últimos meses hemos sido testigos de las rupturas más escándalosos de famosos como fue la de Shakira y Piqué e incluso la de Karol G y Anuel AA.

En ambos casos, tanto Karol como Shakira siguieron avanzando y facturando, mientras que sus respectivos ex se dedicaron a burlarse, atacar o enviar indirectas.

A Piqué se le señaló en varias ocasiones como un narcicista que nunca vio por el bien de su familia, al contrario, terminó destruyendo su hogar por una infidelidad. Este tipo de situaciones representan un duro golpe para los más pequeños en casa, quienes corren el riesgo de presentar problemas emocionales e incluso repetir patrones cuando crezcan.

Es por ello que ver parejas que se respetan, se admiran, se aman y se defienden el uno al otro es tan poderoso. El verdadero amor, el tipo de amor que mantiene unida a una pareja para toda la vida, no es un solamente un sentimiento o palabras bonitas sino una actitud y acciones.