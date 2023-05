“¿Eso no es tóxico?” Nadia Ferreira pinta su baby bump y la regañan por exponer a su bebe

Nadia Ferreira se encuentra en la recta final de su embarazo y aprovechando que fue su cumpleaños “se regaló” una sesión de fotos muy especial en la que Marc Anthony participó.

La modelo se convirtió en el lienzo perfecto del cantante y el artista brasileño Romero Britto, quienes llenaron de color su baby bump. La sesión se llevó a cabo en un bello jardín, donde Nadia posó como una diosa griega, siempre sonriente, mientras su esposo y el pintor hacían lo suyo.

“Haciendo lo que amo con la gente que amo. Viernes casual en familia”, se lee en la publicación compartida por el pintor en sus redes sociales, la cual se llenó de halagos para Nadia.

“Qué obra más tierna y hermosa!!”. “Qué sueño es tu arte en tan bella mujer”. “Belleza por todos lados ! Grandes artistas”, se lee.

Por su parte, Marc Anthony publicó una fotografía de los tres posando con su obra de arte y en la descripción agregó: “Cuando una imagen realmente dice más que mil palabras” escribió. “Ella es una obra de arte!”. “La vida es una imagen de todo... Y depende de cada uno pintarla de colores y con alegria... hermosa postal. Hermosa mujer paraguaya... ese nino/niña será la mezcla de diosa y pantera”. “Bellos, qué foto tan original. Me encanta y feliz junto a su linda esposa. Que siga ese lindo amor”. “está mujer está demasiado hermosa con su barriguita y en cuanto a la obra un espectáculo”, expresaron los fans.

Mientras Nadia presume con orgullo su avanzado embarazo y Marc luce feliz a su lado, algunos internautas no desaprovecharon la oportunidad de criticar. “Ay no, no le veo nada bonito a eso, no tienen nada q hacer esta gente”. “Esas famosas embarazadas hoy en día, ya no hayan qué hacer con sus barrigas.”. “Eso no es tóxico???”. “El bebé adentro absorbiendo todo lo tóxico de esa pintura”. “Pregunto ese olor a pintura de la barriga le llega al bebé??”, se lee.

¿Es realmente peligroso lo que está haciendo Nadia Ferreira?

El llamado belly painting se ha convertido en una tendencia que muchas embarazadas están siguiendo sin embargo, ha dividido opiniones por el riesgo que podría significar para el bebé.

Los materiales más comunes que se emplean en esta técnica son el pincel y el aerógrafo y ya que algunas pinturas de base de aceite, esmalte o látex sí pueden ser tóxicas, se debe recurrir a aquellas que sea a base de agua o que se pueda disolver con agua. Las pinturas que utilizan los profesionales son un tipo de cosmético no tóxico diseñado para la piel.

Desde que están juntos Marc y Nadia no se escapan de las críticas

Nadia Ferreira / Marc Anthony Instagram: @nadiaferreira y marcanthony (Instagram: @nadiaferreira y marcanthony)

Nadia Ferreira está disfrutando al máximo de su embarazo al lado de Marc Anthony. Sin importar que su unión ha sido muy criticada, ambos están demostrando ser un gran equipo, complementándose y apoyándose.

En una entrevista con ¡HOLA!, la paraguaya confesó que en Marc ha encontrado apoyo, respeto y comprensión y que se imagina su vida al lado de él “con muchos hijos”, ya que sueña con formar una familia numerosa.