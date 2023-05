“¿Estás solo? ¿Tienes novia o no?”: Monserrat Álvarez puso en aprietos a su compañero Roberto Cox

La animadora de “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez, puso en aprietos al recién llegado Roberto Cox, y le hizo una directa pregunta sobre su vida personal, después de que esta incerteza despertó su curiosidad.

“Ay, me dio curiosidad, ¿estás solo? ¿Tienes novia o no?”, le consultó de entrada dejándolo perplejo ante la pregunta tan gratuita. Julio César Rodríguez miró para el costado, y le señaló a su compañero, “Yo he aguantado esto tres años, Roberto”.

“Yo pensé que esto no pasaba en este programa”, respondió el periodista tras la advertencia de su compañero. “Quiero saber, no es tan raro saber”, se justificó Monserrat, “solo quiero saber el estado civil de mi compañero de trabajo”, agregó.

JC y Cox intentaron safar el tema hablando de Shakira, pero Monse no iba a ser ignorada. “Ya po’, dale dale dale, Roberto”, insistió. “Yo he sido contratado en este espacio para venir a aportar desde otro lugar, no para hablar de mi vida privada”, respondió el comunicador.

Esto despertó las risas de Álvarez, quien le señaló que revisara bien su contrato, mientras que Rodríguez alabó la respuesta de su compañero. “Yo creo que está incumpliendo el contrato”, siguió la animadora.

“Esto ya es un portonazo”

Posteriormente, llegó desde el móvil Daniela Muñoz a revivir el tema y señaló que “no es que me quiera meter en la vida privada de nadie, no es que quiera meter las patas, pero por lo que yo entiendo, y he visto en las redes sociales, no sé si Roberto está soltero”.

“Esto ya es un portonazo lo que te estamos haciendo, te estamos haciendo una encerrona”, agregó JC. “Me extraña Dani que, siendo una periodista tan respetada, compañera de trabajo y con todos los años de experiencia en el rubro, me extraña que creas todo lo que dicen las redes sociales y no consultes directamente con la fuente”, le contestó con todo Roberto.

“Yo puedo entender que algunos portales de farándula se dediquen a viralizar noticias en base a información muy reducida, pero no me esperaría eso de nuestro equipo periodístico”, agregó.

La pregunta no se disipó, y finalmente Cox contestó que: “El día en que yo tenga una relación formal, un pololeo formal, yo no tendré ningún problema en decirlo”. Monse siguió y dijo “entonces, hay dos alternativas, estás soltero o en la inicial”.