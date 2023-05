Eugenio Derbez la pasó mal con los exnovios de Aislinn y estos fueron los que la conquistaron

Eugenio Derbez acompañó a su hija Aislinn en su podcast ‘La Magia del caos’ donde hablaron un poco de su vida y él comediante no dudo en confesar las malas decisiones que ha tomado su hija en el amor, lo cual la ha llevado a varios fracasos.

Aunque el protagonista y director de ‘La Familia P.Luche’ no brindó nombres si confesó lo mal que la pasó como padre al tener que lidiar con los hombres que llegaban a su casa tras conquistar a su hija.

“Por dónde empiezo mija ¿tienen dos horas? como sufrí contigo con los novios, o sea se conseguía a los peores, Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora, no tenía filtro, era horrible”, mencionó.

De igual manera, resaltó lo enamoradiza que ha sido Aislinn y lo confianzudo que fueron sus exparejas.

“Llegaban conmigo a la casa de ‘qué onda Eugenio’, yo le decía ‘dile a tus amigos que no soy Eugenio, que me digan señor y me hablen de usted’, yo era como el chistosito de la tele, me hablaban de Eugenio y me hervía la sangre”, reveló.

Estos fueron los novios de Aislinn Derbez

Jesús Navarro, vocalista de Reik

Uno de los primeros novios conocidos de Aislinn fue Navarro con quien existen fotografías en Internet de sus salidas románticas. Sin embargo, según ella misma confesó en uno de sus episodios donde lo tuvo como invitado, el romance duró muy poco y se dio tras ella ser fan de la agrupación.

Aislinn Derbez y Jesús Navarro (Twitter)

Kalimba

Otro de ellos novios cantantes de Aislinn fue Kalimba, con quien incluso protagonizó uno de sus audiovisuales. Su romance habría terminado luego que el vocalista la dejara para que ella no cambiara sus planes de estudiar actuación en Nueva York por su romance.

Que Kalimba y Aislinn anduvieron😮 pic.twitter.com/xiU6gKWWlR — CelebStories (@Psico_Estefany) March 24, 2023

Christian Vázquez

Uno de los actores que conquistó a la hija mayor de Eugenio fue Christian, quien es recordado por participar en la exitosa serie protagonizada por Bárbara de Regil ‘Rosario Tijeras’. Ambos trabajaron juntos en la serie ‘Los Minondo’.

Mauricio Ochmann

Luego de protagonizar juntos la película mexicana ‘A La Mala’, la actriz terminó enamorada del galán que tiempo después se convirtió en su esposo y padre de su hija Kailani, aunque cinco años después de llegar al altar se separaron y ahora mantiene una relación sana por el bienestar de su hija.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochamann (Instagram: @aislinnderbez)

Jonathan Kubben

La última pareja que se le ha conocido a sido el influencer con el que tuvo un fugaz romance pero con quien mantiene una linda amistad.