“Las viejitas damos caldo más sabroso”: Señora le coqueteó con todo a Roberto Cox

El periodista Roberto Cox tuvo una mañana movida en el matinal “Contigo en la mañana”. De entrada le preguntaron si es que estaba soltero, y después le tocó una fan que le tiró los cortes en medio de un móvil.

Esto sucedió durante una fiscalización en las calles de la comuna de San Miguel, y una señora se coló porque quería saludar al periodista. “Quería saludar a Robertito, tan lindo”, comenzó tirándole un beso. “Todas las mañanas me despierto y pienso en ti”, declaró la señora Carmen.

“Sé que te estaban haciendo una encerrona delante, pero tú tienes que ser mío primero, cosita linda. Sí es hermoso, precioso”, lanzó la coqueta mujer, quien provocó las risas del periodista. Ella proclamó ser la fan número uno de Cox, aunque sea de la Católica y ella de la Unión Española.

“Lo sigo desde que lo dejó la argentina para que fuera para mí”, comentó. “Aunque sea una sesentona Robertito, pero estai bien rico, mi niño”, agregó la mujer. Él se ofreció a ir a Santa Laura con Carmen.

“...Y pasar un invierno calentito”

La periodista que estaba en terreno señaló que Cox estaba soltero, y la señora señaló que hace dos semanas le estaban intentando colgar mujeres, pero él tenía que pedirle permiso a ella antes. “Me encanta cómo es, si es lo más tierno, lo más lindo que existe”, aseguró, lo que despertó una sonrisa en el comunicador.

Roberto Cox le dijo a Carmen si es que le aceptaría una cita en el Estadio Santa Laura, y la mujer dijo “a dónde sea (...) pero sin compromiso, si yo te toco un poquito por ahí”.

Finalmente, le dieron el retorno a Carmen y ella siguió su coqueteo con el periodista. Le sacó en cara que le gustan las argentinas, y aprovechó de decirle “las viejitas damos caldo más sabroso. El caldito que puedes tomar en invierno, y pasar un invierno calentito”.

“Me gusta como viste, camina, como habla. Yo me lo comería con papas fritas, aunque al otro día me tengan que internar y muera”, lanzó. El periodista le propuso ir al partido de la Unión Española y le preguntó qué hacían después, la señora no se demoró en contestar, “bueno, vamos al ring de cuatro perillas”