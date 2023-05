María Luisa Godoy se emociona con especial regalo de Eduardo Fuentes por su hijo Domingo

Eduardo Fuentes sorprendió y tocó el alma sensible de María Luisa Godoy con un íntimo y significativo regalo con motivo del Día de la Madre, durante la mañana de este viernes en “Buenos Días a Todos”, según recoge Página 7.

“¿Te acuerdas del lanzamiento de tu libro? Ahora puedo contarte el resto de la historia, porque pasó algo lindo ese día y lo voy a compartir ahora”, adelantó el animador del matinal de TVN.

“Ese día, tú estabas preparándote, llega tu familia y Domingo -su hijo con síndrome de Down- en su cochecito y en un momento se le acerca Ignacio, tu otro hijo, lo mira y le hace como un saludo y se va”, rememoró.

A continuación, explicó que “me quedé mirando eso y empecé a anotar, porque pensaba hacer un posteo, pero como tengo un amigo, que es seco, Lucho Castro, gran músico y cantante, y le digo ‘¿y si en vez de un texto hacemos una canción?’”.

“Te tengo un regalo para ti, como mamá, y para tu familia. Queremos que sea un regalo para todas las mamás que tienen hijos distintos, pero que no son distintos, para que se transforme en una suerte de himno”, le expresó Fuentes a la conductora.

Luego, se presentó Lucho en el estudio de “Buenos Días a Todos” e interpretó la canción con imágenes familiares del pequeño Domingo de fondo, lo cual conmovió profundamente a María Luisa.

“Pocas veces recibí un regalo que me llegara tan alma (…) Es un himno para los niños con síndrome de Down. Muchas gracias”, manifestó la madre de Domingo, notoriamente emocionada.

A continuación, María Luisa profundizó en el tema de la maternidad de un niño con síndrome de Down, desde su experiencia.

“Cuando me enteré, lloré por él, no por mí, porque me daba mucho miedo las enfermedades que podía traer asociadas y esa incertidumbre me dio mucho miedo. Después por la discriminación, porque aún existe tanta discriminación”, se sinceró acerca del problema.

La periodista se refirió a sus sentimientos cuando la gente dejó de felicitarla al momento de hacerse público que su hijo tendría esta discapacidad intelectual.

“Eso me dolió mucho. La gente no lo hacía con mala intención, pero encontraba que era una pena. Sentí que para él era una discriminación enorme”, aseguró.