Mauricio Flores desclasifica que Paty Cofré sufrió un paro cardiorrespiratorio hablando con él y llorando por su hija

La noche de este viernes en “Podemos Hablar”, el comediante Mauricio Flores revelará los difíciles momentos que vivió debido al ACV que sufrió su hija Danika en el mes de marzo y que la tuvo en estado grave. Pero además agradecerá la muestras de cariño de la gente y de lo importante que fueron sus amigos.

Flores confesó a Jean Philippe Cretton que cuando se enteró del diagnóstico de la joven estudiante de obstetricia, “yo pensé porqué a ella, pensaba porqué no me estoy yo en su lugar, pero Dios es grande, quiero agradecer a todas las personas que oraron por ella y nos apoyaron y escucho nuestros ruegos y trajo a nuestra hija de vuelta”.

En el check in tuvo luz roja donde Flores se refirió a el apoyo que ha recibido en esta difícil situación.

“La verdad estoy muy agradecido, los eventos que tenía, los cambiaron de fecha y no me los cancelaron, mis compañeros que se vieron afectados con esta pausa estuvieron apoyándome en cada momento, la Paty Cofré me llamó y lloró mucho, de hecho, eso le provocó un paro cardiorrespiratorio yo no podía acompañarla, así que imagine como estuvo esa semana para mÍ”.