“Me mandó un mensaje por Facebook (...) lo vi como a los siete meses”: Monserrat Álvarez habló del accidentado comienzo con su pareja

La animadora de “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez se confesará con Martín Cárcamo en el capítulo de este domingo del programa de conversación “De tú a tú”. La periodista se sinceró sobre su relación actual con el escultor, Carlos Fernández.

Álvarez se separó de su esposo en 2016, tras 19 años de matrimonio y tres hijos, y al tiempo se reconectó con un amigo de la infancia. “Carlitos me amaba desde que yo era pequeña, con parche en el ojo. Nuestras familias se conocían, yo conocía a sus papás y desde siempre”, partió contando.

“Cachó que me había separado y me joteó, me mandó un mensaje por Facebook. Yo no cacho nada de Facebook porque lo vi como a los siete meses”, relató la animadora.

“Es lo máximo, lo amo, total. Es todo lo que yo no soy, somos súper complementarios. Él me ha enseñado mucho, vive totalmente el presente. Al principio yo me urgía mucho de que él no pensara en el futuro, pero me encanta esa capacidad que tiene de estar tranquilo, simpático e inteligente”, agregó.

“A él le parecía raro al principio...”

La periodista confesó que un elemento clave en su relación ha sido no vivir con su pareja. “Yo soy una pésima polola en la semana. A la hora en que llego a la casa es la hora en que empiezo a trabajar de nuevo, y estoy un poco acostumbrada a ese sistema”, señaló Álvarez.

“A veces nos juntamos a almorzar o en la noche, pero nos vemos viernes, sábado y domingo, y es exquisito, vamos a la playa juntos. A él le parecía raro al principio, pero ahora está feliz”, continuó.

De igual forma, Monserrat Álvarez aseguró que le gustaría algún día establecerse con él. “Yo creo que cuando estemos más viejitos y tengamos que cuidarnos y los niños ya no estén, vamos a tener que vivir juntos. Siempre estamos con proyección de futuro. Pero, como están las cosas, ahora está perfecto”, cerró.