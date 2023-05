“¡No les interesan los niños!”: Priscilla Vargas vivió un incómodo momento con una española en las calles de Madrid

La animadora de “Tu Día”, Priscilla Vargas, sigue en su viaje a España, recorriendo las calles de Madrid para terminar en el frontis de La Mallorquina, una pastelería que tiene más de 100 años funcionando.

Ella inocentemente habló con las personas que estaban caminando por el lugar, y llegó a conversar con una señora quien no estaba muy interesada en hablar del local de postres. Pri le preguntó sobre el lugar y la mujer señaló que había escuchado que era rico.

“¿Nunca los ha probado?”, le consultó Vargas, quien terminó recibiendo una respuesta completamente inesperada. “Si les sirve de por qué estoy aquí, estoy para defender a los niños”, contestó la señora.

A Priscilla no le fue indiferente esta intervención, pero quería continuar con el tema, por lo que le contestó que “se nos han acercado muchos españoles que tienen una molestia social con distintos temas, pero déjame ir a ver los postres porque estoy en vivo para Chile”.

“¡Se delatan ustedes!”

“¡No les interesan los niños!”, le contestó la mujer española, por lo que la animadora inmediatamente le contestó “sí me interesan los niños, cómo no me van a interesar”. José Luis Repenning veía extrañado este intercambio desde el estudio de “Tu Día”, y sonreía incómodamente.

“Nos interesa porque los niños son nuestro futuro”, insistió la mujer, “¡Y eso debe importar a todos los humanos!”, exclamó mirando directamente a la cámara. “La pastelería está muy bien, es muy rica, yo la aprecio mucho, pero los niños son la defensa de nuestra humanidad”, continuó.

La cámara y Priscilla estaban intentando hacer el quite a la señora, y dirigían su foco al costado, pero la mujer seguía determinada en aparecer en cámara con su mensaje. “Si quieren evitar eso (la vulneración a los niños” bien, pero se delatan, ¡Se delatan ustedes!”, agregó la mujer.

“¡Por todos los niños de España que están raptando, y ustedes quieren hablar de una pastelería!”, siguió proliferando la mujer, pero terminó siendo dejada atrás por la cámara y Priscilla, quienes siguieron su camino a la pastelería.

Priscilla Vargas habló sobre esta situación, y otras similares que ha vivido en su viaje a España, “nos manifiestan por qué los funcionarios públicos no están haciendo su trabajo. Ellos aprovechan de ver una cámara de televisión, y ella ni siquiera sabe que estamos en vivo para Chile, pero en realidad pasa en todas partes”, contó.

El camarógrafo grababa las alturas de los edificios, evitando hacer contacto con la gente en la calle, y todavía se escuchaban los gritos de la señora de fondo. “¡No pueden evitar hablar de eso!”, se escuchó a lo lejos. La señora los siguió por unos minutos más gritando.