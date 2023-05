Shakira: 5 frases de su nuevo tema, dedicado a sus hijos, que hace que las madres solteras se identifiquen

Parece que Shakira dejó atrás el despecho e hizo a un lado las canciones dedicadas a Piqué, para sacar un tema que ha conmovido al mundo entero.

La colombiana estrenó este jueves el tema Acróstico , que está dedicado a sus hijos Sasha y Milán y donde plasma lo que vivió tras la infidelidad de Piqué.

Y es que la famosa derramó muchas lágrimas por el dolor causado tras la traición del padre de sus hijos, pero justamente sus pequeños fueron su gran fortaleza, y quienes la ayudaron a salir adelante.

Por eso, quiso expresar en este tema lo que sus hijos significan para ella y cómo la ayudaron a salir del agujero en el que se encontraba.

En el tema existen muchas frases conmovedoras y poderosas que ha hecho que muchas madres solteras que han pasado por lo mismo se identifiquen, y aquí te mostramos las mejores.

Las frases más conmovedoras y poderosas del tema de Shakira dedicado a sus hijos, Acróstico

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”.

“Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”.

“Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad, y estar contigo”.

“La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”.

“Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”.

Estas son unas de las frases más hermosas de la canción, que hizo que muchas madres solteras se identifiquen, pues por sus hijos son capaces de hacer lo que sea, aunque tengan el corazón roto.

“Morí de amor DE AMOOOOR 😍”, “Se me hace un nudo en la garganta con esta canción 🥹 𝑄𝑢𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑎!!! 💌”, “Nos llegaste a lo más profundo del corazón Shaki”, “la escucho y no paro de llorar, me siento tan identificada”, “Ser madre soltera es lo mas doloroso que me paso en la vida, tus palabras expresan todo lo que vivi !”, y “La he oído 4 veces y las 4 he llorado!!”, son algunas de las reacciones al tema.