“¡Agárratela po’ hueón!”: Teresita Reyes relató escena de celos que le hizo a su marido en su juventud

En el último capítulo de “Podemos Hablar”, la actriz Teresita Reyes encantó a sus compañeros con su sentido del humor y una chistosa anécdota.

Durante el punto de encuentro, la intérprete nacional compartió un ataque de celos que le dio cuando estaba recién casada. Ella señaló que era muy insegura debido al atractivo de Jorge Giacaman, su pareja, así que le celaba harto.

“Un día íbamos por la Alameda manejando tranquilamente, y al lado se pone un vehículo con una tremenda mina. Yo juro, y no me rebata, la miró como jurel, con un ojo así (hacia al lado) para que no me diera cuenta”, contó.

“Te gustó la rubia...”

“Yo estaba con la mierda hirviendo que ya me moría”, aseguró. Teresita le preguntó a su esposo si es que le gustaba la mujer que estaba al lado, y él se hizo el tonto. “Estaba mirando el auto, pero Teresita, por Dios, ¿hasta cuándo?”, le contestó Jorge.

“Te gustó la rubia, y me bajo del auto en plena Alameda, voy donde la pendeja y le abro la puerta; le digo ‘¡Agárratela po’ hueón! Toda tuya’. Yo me fui caminando y Jorge detrás”, le respondió Reyes causando la risas de todos los presentes.

Jorge la siguió y le recriminó el escándalo que estaba armando, pero la actriz no estaba ni ahí. “Me importa una mierda, ándate para atrás, ándate con la hueona esa”, le lanzó.

Finalmente, Teresita Reyes reflexionó e hizo su mea culpa: “Oy, pobre hombre. No, después se me pasó, fui madurando. Que mire y haga lo que quiera”.