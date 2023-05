Eugenio Derbez revela que su hija Aislinn se enamoró de “cualquier gañán”: Ellos han sido sus novios

Eugenio Derbez sorprendió a los fans al asegurar que su hija Aislinn suele enamorarse de “cualquier gañán”, así que aquí te mostramos quiénes han sido sus parejas, destacando que en la lista hay varios famosos.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

El productor fue invitado al podcast de su hija Aislinn, que lleva por nombre “La magia del caos”, donde compartió algunas experiencias al lado de ella.

“Como sufrí contigo con los novios, o sea se conseguía a los peores novios, o sea Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora, no tenía filtro, era horrible”, dijo Eugenio.

Aunque no quiso revelar quiénes, el actor sí dejó en claro que muchas veces no estuvo de acuerdo con las decisiones de su hija.

“Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres, porque ahí deben de estar, llegaban conmigo a la casa de: ‘qué onda Eugenio’, yo: ‘diles a tus amigos que no soy Eugenio, que me digan señor y me hablen de usted’, yo era como el chistosito de la tele, me hablaban de Eugenio y me hervía la sangre”, dijo Derbez.

Los novios de Aislinn

Jesús Navarro

La propia actriz reveló en una ocasión, durante su podcast, que su primer amor fue Jesús Navarro, integrante del grupo Reik.

“Yo era súper fan de Reik, y estaba enamorada de Jesús, y salí con él como unas semanas así de fan groupie, cuando yo todavía no era actriz ni nada”, contó.

Kalimba

El cantante aseguró que él y la actriz tuvieron una relación “muy bonita”, así lo declaró en el programa “Pinky Promise”.

Algo que llamó la atención es que, en otra ocasión, Aislinn declaró que tuvieron una relación pasajera, que ella denominó como “free”.

Mauricio Ochmann

Su flechazo se dio durante las grabaciones de la película “A la mala”, de 2015. Al terminar el proyecto, Mauricio decidió invitar a salir a Aislinn y empezaron a conocerse más.

Él le pidió que fuera su novia durante un viaje en carretera, que hicieron de México a Miami.

Se casaron en mayo de 2016, en el Hostal de la Luz, en Tepoztlán, Morelos. Tuvieron una hija, a la que ambos siguen cuidando.

En noviembre de 2019, anunciaron su divorcio, pero ahora mantienen una buena relación, y ambos han vuelto a creer en el amor.

Jonathan Kubben

Finalmente, está el influencer, con quien Derbez tuvo una corta relación, la cual terminó debido a que ella quería enfocarse en su rol como mamá.