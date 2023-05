“Hay muchas cosas con nombre”: Paty Maldonado dio un adelanto de qué se viene en la autobiografía que está escribiendo

En el último capítulo de “Tal Cual”, la panelista Paty Maldonado contó una extensa historia sobre su viaje a Tailandia como cantante, donde trabajó por tres meses. A propósito de esto, la controversial figura señaló que está escribiendo un libro sobre su vida.

Ella señaló que ya lleva la mitad y que sus compañeros José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña ya están incluidos dentro del relato. “Ahí va todo, yo voy a estar muerta y va a quedar la caga, te digo al tiro”, advirtió Maldonado.

La cantante contó que una vez que se levanta a las 2 de la mañana, pone boleros y se pone a escribir. “He escrito mucho, hay pasajes de mi vida que tal vez no los quería recordar”, contó. Paty adelantó que el libro se dividirá en tres partes: su vida, espectáculos y política.

“Esto va en serio, no es broma”

Raquel Argandoña le preguntó si escribió todo todo, o dejó a algunos afuera, y si es que da nombres. “Hay muchas cosas con nombre”, aseguró. Su amiga volvió a su primera consulta, y le preguntó si es que la persona con la que le tiran indirectas está incluido, ella dijo que sí.

“No tengo nada de qué ocultar, yo no he cometido ningún crimen, no he estado nunca metida en una estafa, en una muerte de alguien. Por lo tanto, la parte de mi vida la puedo contar sin ningún problema, mis amores”, señaló.

Raquel le reclamó por qué ellos no pueden hablar del hombre en cuestión que le preguntó, y Paty le respondió: “porque todavía el libro no sale, hija no sea tonta. No voy a matar las gallinas de los huevos de oro”.

“Esto va en serio, no es broma. Va parte de mi vida; toda la pasada que he tenido por el espectáculo con distintas personas; las amistades que he tenido dentro de esto; lo que he vivido; lo que he sufrido; lo que he llorado; lo que he gozado”, aseguró.

“Yo creo que el capítulo más fuerte es el político, porque ahí van con nombre y apellido, lugares, todo”, lanzó. “Después, viene toda esta etapa, la vejez, la pandemia, nuevamente quedar cesante por asuntos políticos”, agregó Maldonado.