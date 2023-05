Loreto Aravena y especulaciones sobre secuela de “Los 80″: “Es completamente falso”

La actriz Loreto Aravena entregó su postura respecto a las especulaciones, surgidas en mayo de 2022, acerca de una eventual secuela de la exitosa y querida serie “Los 80″, en conversación con Página 7.

Cabe recordar que, en ese momento, Canal 13 señaló que si bien “estamos evaluando la posibilidad de hacer una secuela, todavía se encuentra en etapa de evaluación y proyecto”.

Al respecto, Aravena fue taxativa y desmintió que se esté elaborando una continuación de “Los 80″. “Es completamente falso”, indicó.

“Me da mucha pena que las noticias, cuando salen y (después) se desmienten, no tengan esa misma fuerza”, inició su opinión acerca del tema.

El papel de Claudia Herrera para Loreto Aravena

En este sentido, reconoció que la idea de reflotar la historia de la familia Herera siempre ha estado presente. “Desde que nosotros terminamos la serie, que se viene diciendo: ‘Podríamos hacer Los 90′”, aseguró.

Pese a lo anterior, insistió en que es absolutamente falso que haya algo escrito. “Es mentira que yo sea la protagonista y que Daniel (Muñoz) no esté. No hay conversaciones avanzadas, ni un guion”, añadió.

“O sea, hay una noticia, se desmiente, y de eso no sale nada. Por eso también estamos así. Somos uno de los países con más desinformación en los medios en ese sentido”, objetó sobre este punto.

Sobre el rol de Claudia Herrea, la actriz señaló que, siendo un personaje que interpretó durante siete años, “para mí fue súper lindo hacerlo”.

“No sé cómo podría ser una experiencia de extender a estos personajes. Sin duda, sería algo bonito hacer otra vez algo de época, eso me encantaría, pero no sé si necesariamente sea a ‘Los 80′ o ‘Los 90′″, reflexionó.