“Más que a los rostros, estaba dedicado a los no visibles”: Luis Jara entregó más detalles de la reunión de “Mucho Gusto”

Hace unos días se realizó la junta entre los exintegrantes del matinal “Mucho Gusto” organizada por Luis Jara, la cual tuvo a notables ausentes como Patricia Maldonado, José Miguel Viñuela, Daniela Castro, entre otros.

El reconocido cantante le dio una entrevista a Página 7 para referirse a esta reunión. “Lo pasamos increíble”, señaló Jara.

“Tenía ganas de rajarme con una junta así, lamentablemente ya no tengo mi casa acá, así que lo hice en un hotel, llegaron cerca de 40 compañeros”, precisó.

“Fue espectacular”

Sobre la naturaleza de la junta, él contó que “creo que, más que a los rostros, estaba dedicado a los no visibles, en el trabajo sistemático de ocho años”.

“Estaba presente la señora que me peinaba, el que nos servía el desayuno y que sigue en Mega… ellos no siempre están considerados en los grandes reconocimientos de un programa que fue muy exitoso”, continuó el exanimador del matinal “Mucho Gusto”.

“Una comida solo con los rostros, la verdad no me interesaba, sí poder invitar a todos los periodistas jóvenes, a todos los que no están visibles. Fue espectacular”, aseguró el cantante.

“Me parece que los que estaban son los que querían estar y tenía muchas ganas de volver a verlos: a los productores, editores, asistentes no los veía hace más de tres años y ellos tampoco a mí. Fue un gusto”, concluyó Luis Jara.