“Me dejaron durmiendo en un calabozo”: Mauricio Flores contó tragicómica anécdota que vivió cuando fue estafado

En el punto de encuentro del último capítulo de “Podemos Hablar”, Jean Philippe Cretton llamó a las personas que hayan sido estafadas, y Mauricio Flores fue una de ellas.

El comediante señaló que esto sucedió cuando estaba comenzando su carrera, cuando tenía como 22 años, y lo llevaron a un festival en Maitencillo. “Llegué en bus, con un porta ternos y un bolsito no ma’, solo”, contó.

Una vez que terminó su actuación, él bajó contento porque le fue bien. “Después vino una sonora, y el productor no estaba por ninguna parte. Empiezo a acercarme a la gente de la municipalidad y les digo: ‘¿Dónde me voy a quedar? ¿Dónde está el hotel?’”, relató.

Ellos le dijeron que no tenían contemplado un hotel para él, y no tenía cómo devolverse a Santiago. No pudo encontrar al productor, entonces le preguntaron con quién tenía que hablar para que le pagaran, pero le afirmaron que le pagaron al productor que desapareció.

“Muy amablemente, Carabineros de Chile...”

“¿Sabes dónde terminé? Muy amablemente, Carabineros de Chile me llevó y me dejaron durmiendo en un calabozo. Dormí en un calabozo, y a las 6 de la mañana había cambio de turno y yo raja”, continuó Flores.

Cuando llegó el cabo que empezaba el turno, le preguntó qué hacía ahí, y el comediante le respondió que lo habían invitado. Le explicaron lo sucedido, pero no lo pudo dejar ahí, así que lo llevaron a la carretera, y como era muy temprano y no pasaban buses, le pidieron al chófer de un camión que si podía llevarlo a Santiago.

“Así que gracias a Carabineros de Chile pude volver a Santiago”, concluyó Mauricio Flores.