Monserrat Álvarez recuerda la traumática noche en que murió su hermano mayor

Monserrat Álvarez recordará la traumática noche en que falleció su hermano mayor en el programa “De Tú a Tú”, que Canal 13 emitirá este domingo, según consigna La Cuarta.

“Esa noche no me gusta recordarla, fue muy terrible. No nos alcanzamos a despedir”, se sincerará en entrevista con Martín Cárcamo acerca de ese trágico momento de su vida.

Sebastián, su hermano mayor y arquitecto de profesión, vivía en ese entonces en Estados Unidos. Murió a causa de un accidente muy fortuito.

Tragedias que sacuden la vida

En los días siguientes al deceso, Monserrat fue víctima de una profunda depresión. “El peor momento del día es cuando tú abres los ojos en la mañana. Despertar es terrible, todas las mañanas”, confesará.

“Yo ya estaba casada y estaba en el canal Rock & Pop, así que en la mañana me subía al auto y me iba llorando al trabajo de La Reina a Bellavista, todos los días de mi vida”, recordará con dolor la periodista de Chilevisión.

Los días transcurrieron y, llegado un momento, fue consciente de un cambio anímico. “De repente llevaba dos semanas sin llorar, no sabía por qué, y estaba embarazada de mi primer hijo. Fue la biología la que me ayudó”.