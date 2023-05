“No me daba el cuero”: Paty Maldonado y José Miguel Viñuela explicaron por qué no fueron a la reunión de “Mucho Gusto”

La junta de los exintegrantes del “Mucho Gusto” causó revuelo debido a los ausentes a la fecha, dentro de ellos estaban José Miguel Viñuela y Paty Maldonado, quienes dieron sus razones para no asistir en su programa “Tal Cual”.

“¿Y qué huea iba a hacer yo ahí?”, exclamó la cantante después de ser consultada por Raquel sobre su ausencia en la reunión. Ella le volvió a preguntar a su amiga por qué no estaba, y Maldonado le contestó.

“Vuelvo a repetir Raquel, no tengo nada que celebrar, no tengo nada que hacer. Lo que pasó, pasó, murió la vieja, pasó la vieja. ¿A qué monos voy a ir? ¿A hacer recuerdo? ¿Se acuerdan cuando marcamos 17 puntos? ¿Para qué? Mejor me quedo en mi casa, tengo cosas más importantes que hacer”, aseguró.

“Dime honestamente hueón”

Por su parte, Viñuela dio su excusa, señalando que “fui a comer con mi papá y terminé muy tarde. Entonces, no me daba el cuero, terminé muy tarde e ir después; me tengo que levantar temprano a dejar a los niños al colegio”.

Raquel quería detalles más sabrosos, así que le pidió la verdadera razón, y no la “verdad televisiva”. “Porque estaba raja también, me tengo que ir a acostar”, contó entre risas.

Paty metió la cuchara y afirmó que: “Yo le dije, dime honestamente hueón (...) ¿A qué te vas a ir a fotografiar? No te olvides que te pegaron una patada en la raja po’ hueón”. Por su parte, Raquel le dijo: “y no te defendió nadie y te vas a ir ahí a tomarte un traguito”.