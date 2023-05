Becky G rompe el silencio tras el zafarrancho con la prensa mexicana

Becky G nunca pensó que su arribo a la Ciudad de México se volviera tan polémico y viral tras desatarse un altercado entre la artista y los reporteros que trataron de entrevistarla.

La cantante compartió un video donde habló de lo sucedido con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y aclaró que sus preguntas fueron irrespetuosas como el tema sobre su vida privada, una supuesta infidelidad de su pareja Sebastián Lletget y sus planes de matrimonio.

Becky G. (Foto: Instagram.)

“Esto es un relación juntual si yo te doy respeto por favor a revés también eso es la única cosa que pido por favor”, señaló en sus historia en Instagram.

Para seguir, “sinceramente es algo que me impactó de una manera muy fuerte. Yo también estoy intentando hacer mi trabajo”, dijo, al tiempo que reveló que su labor no tiene que ver con el drama y con los chismes, ni con hablar de cosas negativas.

“¿Sí te vas a casar o no?”, “oye, no te pases”, “¿Si perdonaste la infidelidad de Sebastian?”



Por eso la prensa mexicana es catalogada como una MIERDA. Becky hizo bien en NO detenerse y quedarse callada. pic.twitter.com/ILXqHbaJeI — Becky G México (@BeckyGMexico2) May 12, 2023

“Por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir. Para mí la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda que no puedo conectar porque no me siento segura. No quería quedarme callada”, concluyó la intérprete de Chanel, donde colabora Peso Pluma.

Incómodo momento se vive en el aeropuerto de CDMX tras la llegada de Becky G al país, el periodista @EdenDorantes comparte las imágenes en sus plataformas. pic.twitter.com/z1BCf6wQVN — Donald Palencia (@DonaldPalencia_) May 12, 2023